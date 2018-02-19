В Псковской области выявлен первый за пять лет случай заболевания корью

ТАСС, 19 февраля. Первый за последние пять лет случай заболевания корью зафиксирован в Псковской области. Как сообщил ТАСС руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук, заболевание в регион привез школьник из Москвы.

"У нас это первый случай за последние пять лет - предыдущий раз корь фиксировалась в 2014 году, тогда ей переболели 25 человек", - сказал собеседник агентства.

Глава ведомства добавил, что сейчас заболевание обнаружено у 16-летнего школьника, который приехал в Псков из Москвы после лечения в больнице от другой болезни. "Он приехал в Псков неделю назад без симптоматики, несколько дней после этого он ходил в школу, а затем у него появились высыпания на коже и подросток был госпитализирован. Его состояние сейчас не плохое", - сказал Нестерук.

Он также отметил, что только за прошедшие выходные специалисты Роспотребнадзора провели вакцинацию 119 человек, которые контактировали со школьником в период заболевания. "Работаем, как положено в таких ситуациях - мы проследили, кто с ним ехал в поезде [из Москвы], обращаемся к гражданам, которые пользуются автобусным маршрутом, по которому он ездил в школу, детей и педагогов в школе, весь подъезд прививаем в доме, где он жил", - отметил глава регионального управления ведомства.

"Прививали в городе Великие Луки, так как поезд ехал через этот город - там 14 человек вышли, которые ехали с ним в одном вагоне. Поездную бригаду должны привить, железнодорожникам информацию отправили, в Тверской области, где сходили люди", - добавил собеседник агентства.

Корь - острое вирусное заболевание, при которой у зараженного поднимается температура тела до 40 градусов, воспаляются слизистые оболочки полости рта и носа, а также появляется сыпь на кожном покрове. По данным Всемирной организации здравоохранения, корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире, даже несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины. По оценкам организации, только в 2015 году в мире от кори умерло более 134 тыс. человек, большинство из которых дети в возрасте до 5 лет.