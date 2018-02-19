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После истории с "VIP-камерами" в "Матросской Тишине" назначен новый начальник

Общество
19 февраля, 18:09 UTC+3 МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Ранее Сергей Поздеев был заместителем руководителя УФСИН по Кировской области

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МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Управление ФСИН по Москве назначило нового руководителя СИЗО "Матросская Тишина", где ранее разгорелся скандал из-за наличия якобы VIP-камер.

Как сообщил ТАСС руководитель УФСИН по Москве генерал-майор Сергей Мороз, новым руководителем СИЗО-1 приказом руководителя столичного УФСИН назначен подполковник внутренней службы Сергей Поздеев. В понедельник глава УФСИН представил его коллективу. Ранее Поздеев был заместителем руководителя УФСИН по Кировской области, где курировал оперативно- режимную работу.

"Я надеюсь, что он сможет сформировать рабочий коллектив, потому что очень много должностей руководящего состава вакантно на данный момент. Мы его поддержим в назначении людей на должности для того, чтобы и далее СИЗО ("Матросская Тишина") шел по пути перспективного развития и становился одним из ведущих изоляторов нашей страны", - отметил Мороз.

Как сообщили в УФСИН, прежний руководитель СИЗО полковник Владимир Клочек был уволен в связи с уходом на пенсию.

"Матросская Тишина" является одним из трех крупнейших СИЗО столицы наряду с "Бутыркой" (СИЗО-2 УФСИН по Москве) и СИЗО-4 в столичном районе Южное Медведково. Оно рассчитано на содержание 1639 заключенных. Недавно в "Матросской Тишине" установили таксофоны для возможности звонков осужденных из хозяйственного отряда родственникам.

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