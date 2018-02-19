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Более тысячи посетителей зоопарка Калининграда выбирали имя жирафу

Общество
19 февраля, 18:19 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 19, февраля. /ТАСС

Животное назвали именем Сафари

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КАЛИНИНГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Более 1 тыс. посетителей калининградского зоопарка приняли участие в выборе имени детенышу жирафа, родившемуся здесь впервые за последние 15 лет. Животное назвали именем Сафари, сообщила ТАСС в понедельник пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

Жирафенок появился на свет 14 ноября 2017 года, вес новорожденного составлял 50 кг, рост - около 1,8 метра. Его мама Ива тоже родилась в Калининградском зоопарке в 2002 году, а отец Меру, который на пять лет моложе, прибыл из Берлина.

"На конкурс, который продолжался месяц, мы получили от посетителей зоопарка 1074 записки с предложениями имени малыша. Зоологи отобрали для финального этапа конкурса пять заявок. Победило в итоге имя Сафари", - рассказала Михайлова.

По словам собеседницы агентства, "это имя как нельзя лучше подходит новорожденному".

"Звучит красиво. Слово "сафари" переводится как путешествие и фотоохота в Африке. А наш Сафари - весьма фотогеничное животное, не робеет под прицелом фото- и видеокамер. Путешествие ему тоже предстоит чуть позже - переезд из Калининграда в один из других зоопарков", - сказала она.

Жительница Калининграда Екатерина Клименко, победившая в конкурсе на выбор имени жирафу, получит от зоопарка памятные подарки и годовой абонемент на посещение зоосада. А многочисленные поделки и рисунки, присланные участниками конкурса, станут экспонатами выставки, которую уже в ближайшие дни откроют в зоопарке.

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