Патриарх Кирилл провел заупокойную службу по погибшим в Кизляре

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в первый день Великого поста отслужил заупокойную панихиду по жертвам трагедии в православном храме Кизляра. Богослужение прошло в храме Христа Спасителя, передает корреспондент ТАСС.

"Они пали жертвами человеческой ненависти и человеческого безумия. Когда слышишь о трагических событиях, происходящих где-то далеко, это воспринимается со скорбью. Но когда это касается людей, с которыми мы связаны одной верой, жизнью в одной стране, то совершенно особенно воспринимается это злодейское, и ничем, кроме человеческой злобы, не оправданное действие. Давайте помолимся об упокоении душ усопших, зверски убиенных в Кизляре", - сказал предстоятель Русской православной церкви перед началом богослужения.

Ранее патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших, а также обратился к духовенству Махачкалинской епархии с просьбой оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.