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Патриарх Кирилл провел заупокойную службу по погибшим в Кизляре

Общество
19 февраля, 18:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Предстоятель РПЦ отметил, что погибшие "пали жертвами ненависти и человеческого безумия"

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МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в первый день Великого поста отслужил заупокойную панихиду по жертвам трагедии в православном храме Кизляра. Богослужение прошло в храме Христа Спасителя, передает корреспондент ТАСС.

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"Они пали жертвами человеческой ненависти и человеческого безумия. Когда слышишь о трагических событиях, происходящих где-то далеко, это воспринимается со скорбью. Но когда это касается людей, с которыми мы связаны одной верой, жизнью в одной стране, то совершенно особенно воспринимается это злодейское, и ничем, кроме человеческой злобы, не оправданное действие. Давайте помолимся об упокоении душ усопших, зверски убиенных в Кизляре", - сказал предстоятель Русской православной церкви перед началом богослужения.

Ранее патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших, а также обратился к духовенству Махачкалинской епархии с просьбой оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

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Дагестан Инцидент со стрельбой у храма в Кизляре
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Кирилл (патриарх)
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