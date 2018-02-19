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Власти Кизляра объявили 20 февраля днем траура по погибшим при стрельбе возле храма

Общество
19 февраля, 19:02 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 19, февраля. /ТАСС

В этот день в Свято-Георгиевском соборе пройдет поминальная служба и отпевание погибших, которых похоронят на прихрамовой территории

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МАХАЧКАЛА, 19 февраля. /ТАСС/. Общегородской траур по погибшим при стрельбе возле православного храма в Кизляре объявлен во вторник, 20 февраля, сообщила ТАСС во вторник руководитель пресс-службы администрации Кизляра Сельминаз Салихова.

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"Власти Кизляра объявили 20 февраля днем траура в связи с убийством людей у собора Георгия Победоносца в Кизляре. Соответствующее постановление подписал 19 февраля мэр Кизляра Александр Шувалов", - сообщила Салихова.

В этот день в городском Свято-Георгиевском соборе пройдет поминальная служба, а также отпевание погибших, которые будут похоронены на прихрамовой территории. Учреждениям культуры, образования и телестудиям рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия. На территории города будут приспущены государственные флаги РФ и Дагестана.

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Дагестан Инцидент со стрельбой у храма в Кизляре
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