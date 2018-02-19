Верховный муфтий России назвал "подлой провокацией" стрельбу около храма в Кизляре

УФА, 19 февраля. /ТАСС/. Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгат Таджуддин назвал провокацией против межрелигиозного мира стрельбу около православного храма в дагестанском Кизляре. Об этом говорится в заявлении президиума ЦДУМ, резиденция которого расположена в Уфе.

"От имени президиума ЦДУМ России выражаем гневное осуждение гнусному злодеянию. Глубоко потрясены столь циничным убийством и подлой провокацией, целью которой, очевидно, являлся подрыв самого бесценного достояния всего российского общества - межрелигиозного мира и согласия", - отметил муфтий.

По его словам, преступление направлено на разжигание вражды и ненависти между представителями традиционных конфессий, на дестабилизацию ситуации в преддверии президентских выборов в стране.

"Мы считаем, что ничто не может оправдать тех, кто совершил подлое злодеяние, и призываем все российское сообщество еще активнее солидаризироваться в противодействии тем, кто не оставляет попыток подрыва многовековых уз братского единства народов России, всем тем, кому неймется подорвать межрелигиозный мир и согласие в нашей стране", - говорится в заявлении.