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Верховный муфтий России назвал "подлой провокацией" стрельбу около храма в Кизляре

Общество
19 февраля, 18:51 UTC+3 УФА УФА 19, февраля. /ТАСС

По словам Талгата Таджуддина, преступление направлено на дестабилизацию обстановки перед президентскими выборами

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УФА, 19 февраля. /ТАСС/. Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгат Таджуддин назвал провокацией против межрелигиозного мира стрельбу около православного храма в дагестанском Кизляре. Об этом говорится в заявлении президиума ЦДУМ, резиденция которого расположена в Уфе.

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"От имени президиума ЦДУМ России выражаем гневное осуждение гнусному злодеянию. Глубоко потрясены столь циничным убийством и подлой провокацией, целью которой, очевидно, являлся подрыв самого бесценного достояния всего российского общества - межрелигиозного мира и согласия", - отметил муфтий.

По его словам, преступление направлено на разжигание вражды и ненависти между представителями традиционных конфессий, на дестабилизацию ситуации в преддверии президентских выборов в стране.

"Мы считаем, что ничто не может оправдать тех, кто совершил подлое злодеяние, и призываем все российское сообщество еще активнее солидаризироваться в противодействии тем, кто не оставляет попыток подрыва многовековых уз братского единства народов России, всем тем, кому неймется подорвать межрелигиозный мир и согласие в нашей стране", - говорится в заявлении.

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