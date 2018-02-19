Межрелигиозный совет РФ указал на важность нравственного воспитания после атаки в Кизляре

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Межрелигиозный совет России (МСР) призвал обратить особое внимание на опасность распространения экстремизма в среде молодежи и важность ее нравственного воспитания в связи со стрельбой около православного храма в дагестанском Кизляре. Об этом говорится в заявлении МСР, размещенном на сайте РПЦ в понедельник.

"В этой связи призываем российское государство, общественные и религиозные институты уделять самое пристальное внимание нравственному воспитанию молодых людей, призванному оградить их от экстремистской угрозы", - говорится в сообщении.

В совете подчеркнули, что молодым людям необходимо получать достоверные представления о религии, а также уметь отличать "исконные духовные традиции" от псевдорелигиозных учений и сект.

МСР был создан в декабре 1998 года на совместном заседании глав православной, мусульманской, иудейской и буддистской религиозных общин России. Почетный председатель организации - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, ее высший орган - Президиум Совета, в который входят главы традиционных религий страны. Целью деятельности МСР является укрепление межрелигиозного и межнационального мира, противодействие использованию религиозных чувств для разжигания межэтнических конфликтов.

Трагедия в Кизляре

По версии следствия, 18 февраля местный житель 1995 года рождения открыл стрельбу по женщинам возле одного из православных храмов в Кизляре, в результате чего четыре человека погибли, еще трое получили ранения и в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где позднее одна из пострадавших скончалась. Нападавший при попытке задержания ранил двух сотрудников правоохранительных органов и был уничтожен.

Как ранее сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, следствие не исключает, что нападение в Кизляре было террористическим актом.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ ("Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц", "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов").