Скворцова: уникальный антибиотик нового поколения находится на стадии регистрации в РФ

САРАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Уникальный антибиотик нового поколения, произведенный в России, находится сейчас на стадии регистрации. Об это сообщила во вторник журналистам глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

"Есть уникальный препарат, который может в организм человека не только с помощью инъекций вводиться, но и перорально - в виде таблеток. Мы вторая страна в мире, которая выходит сейчас на регистрацию этого препарата, после США, они еще не зарегистрировали тоже. Они на стадии ранней регистрации, то есть по сути дела две страны в мире смогли это сделать - американцы и мы", - сказала она.

Этот препарат разработан на базе АО "Биохимик". Всего до 2020 года АО "Биохимик" планирует выпустить более 20 видов как импортозамещающих, так и оригинальных антибактериальных препаратов. Кроме того, уже в течение полугода производитель планирует полностью закрыть потребность россиян в антибиотике "Ванкомицине".

В России этот препарат все еще является препаратом резерва, то есть его назначают только если к антибиотикам первой линии есть устойчивость. Во многих странах мира этот антибиотик уже назначают в первую очередь. Министр отметила, что у препаратов, производимых на АО "Биохимик" есть большой экспортный потенциал.