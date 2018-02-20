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СБ ООН почтил память Виталия Чуркина минутой молчания

Общество
20 февраля, 18:34 UTC+3 ООН ООН 20, февраля. /ТАСС

Российский дипломат скончался 20 февраля 2017 года

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ООН, 20 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН во вторник почтил память российского дипломата Виталия Чуркина, ушедшего из жизни 20 февраля 2017 года. Минуту молчания объявил постоянный представитель Кувейта при всемирной организации Мансур Айяд аль-Утейби в качестве председателя Совбеза.

Открывая заседание по ближневосточному урегулированию, дипломат выразил соболезнования в связи с недавней кончиной постпреда Малави при ООН Нектора Мура. "Сегодня также отмечается один год со дня смерти российского посла Виталия Чуркина. Предлагаю членам Совета Безопасности провести минуту молчания в память послов Муры и Чуркина", - сказал дипломат.

Виталий Чуркин скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН.

Как сообщили в МИД, постпред ушел из жизни на рабочем месте. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества.

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Чуркин, Виталий Иванович
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