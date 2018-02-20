Приставы предлагают судьям четче обозначать данные должников во избежание ошибок

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов предложил судьям разработать критерии более четкой идентификации должников по исполнительным производствам, чтобы избежать ошибок. С таким предложением он выступил на семинаре-совещании руководителей региональных судов.

"В тексты судебных актов, в частности, судебных приказов, нужно внести необходимые реквизиты, позволяющие безошибочно идентифицировать должника-гражданина", - заметил Аристов. По его словам, их отсутствие "приводит зачастую к применению мер принудительного исполнения в отношении граждан, имеющих схожие с должником персональные данные", включая списание средств со счетов или ограничение выезда за рубеж.

"Ивановых Иванов Ивановичей, даже одной даты рождения, в стране около десятка тысяч. И представьте, 84 млн документов на исполнении судебных приставов, и найти, кто из Ивановых Иванов Ивановичей должен штраф, достаточно сложно", - пояснил директор ФССП. Если должника по налогам можно опознать по базе налоговых органов, то должников по гражданским делам (например, при поступлении судебного приказа по выплате долгов по коммунальным платежам) или уплате уголовных штрафов иногда определить только по имени и дате рождения сложно.

"Поэтому я очень прошу, давайте вместе, особенно с Верховным судом, подумаем, что же мы можем сделать. Может быть, хотя бы паспортные данные указывать, чтобы идентифицировать лицо. Если бы решений было сто тысяч, вопросов никаких бы не было, но когда их десятки миллионов - идентифицировать очень сложно", - заметил Аристов.

Если в материалах об административных правонарушениях, направляемых в суд, указываются дополнительные идентификаторы - номер паспорта, СНИЛС, ИНН, номер регистрации транспортного средства, номер водительского удостоверения - и судьям достаточно перенести их в свое решение, то "что делать с кредитами, с долгами по ЖКХ, непонятно", отметил Аристов. Глава ФССП предложил, чтобы хотя бы управляющие компании указывали либо паспортные данные, либо данные о регистрации собственности должника.