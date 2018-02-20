До конца XXI века население Украины может сократиться вдвое

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Население Украины за годы независимости сократилось на несколько миллионов человек. Точного количества проживающих в стране никто не знает из-за длительного отсутствия переписи, однако массовая эмиграция наряду с высокой смертностью и низкой рождаемостью говорят о продолжении стремительного сокращения населения.

Согласно переписи

Перепись населения Украины за все годы независимости проводилась лишь однажды - в 2001 году. Согласно ее результатам, общая численность проживающих тогда в стране людей составила около 48,5 млн человек. До этого перепись проводилась в 1989 году. Тогда ее результат показал более 52 млн живущих на Украине человек.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС социолог Евгений Копатько, вопрос демографической ситуации в стране стал актуальным в конце 1990-х годов, когда на Украине отмечалась быстрая депопуляция населения. "Тогда была замечена тенденция, когда население в конце 1990-х стало резко сокращаться. Этот процесс продолжился даже не волне стремительного экономического подъема в начале 2000-х годов", - рассказал он. По его словам, в начале XXI столетия "американцы проводили исследование, в ходе которого назвали Украину страной с самой стремительной депопуляцией населения в Европе, с которой могут сравниться Болгария и страны Прибалтики".

Перепись населения в стране должна проводиться раз в десять лет. На Украине она планировалась еще в 2011 году, однако так и не состоялась. Соответственно, у государства на сегодняшний день нет достоверных даже базовых демографических данных - относительно численности, возраста, соотношения полов, национальных меньшинств, густоты населения.

Почему не проводят перепись?

Как пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, ключевой фактор непроведения переписи с 2001 года - политический. "Отсутствие переписи позволяет достаточно активно использовать вопросы демографии в качестве манипуляции на выборах. Я имею в виду "мертвые души", спекуляцию социологическими опросами, потому что социология базируется на выборке, а выборка - на переписи, - уточнил он. - То есть изначально полученные неправильные социологические результаты, или нужный результат, позволяют формировать общественное мнение: отсутствует перепись - соответственно, отсутствует и общедоступная универсальная социология".

В 2011 году перепись отменили, сославшись на отсутствие денег. "На самом деле, необходимо было провести парламентские выборы 2012 года", - утверждает Бортник. После этого, по его словам, перепись отменялась по этой же причине, так как она "сокращает возможность для манипуляций голосами, особенно если говорить о регионах, из которых люди массово выехали на заработки". Кроме того, добавил он, наличие данных переписи влияет на государственную гуманитарную политику, то есть, например, "нельзя кого-то лишать права на язык, проводить некоторые инициативы, связанные с национальными меньшинствами, потому что перепись фиксирует наличие этих людей, соответственно, они имеют такие же права".

Понятно без цифр

Тем не менее, отсутствие переписи столь продолжительное время не позволяет скрыть очевидный факт сокращения населения Украины. Копатько назвал ситуацию с численностью людей в государстве "достаточно критической", утверждая, что "Украина потеряла несколько миллионов человек за годы независимости".

Социолог напомнил, что до событий в Донбассе население Украины составляло 43-45 млн человек. Сейчас, по разным оценкам, эта цифра уменьшилась до 37-42 млн. "Я считаю, что население - порядка 40 млн человек", - отметил он, добавив, что пока рано говорить о цифре в 30 млн, которую озвучивают некоторые источники.

Политолог Бортник более пессимистичен, считая, что "число 32-35 млн ближе к истине, чем 42 млн". "Об этом говорит не только норма потребления, но и количество голосующих на выборах, тенденции в образовании - количество обучающихся в школах и вузах Украины", - пояснил он, подчеркнув, что "достоверной статистики нет".

Причины сокращения населения

Причин стремительного уменьшения жителей страны несколько. Украина является самой быстро "вымирающей" страной Европы и одной из самых быстро "вымирающих" в мире. "Ежегодно нас становится в среднем на 200 тысяч человек меньше", - бьет тревогу Бортник. Серьезность ситуации усиливается низкой рождаемостью. Она, в свою очередь, уменьшается по нескольким причинам, в том числе и из-за массового оттока трудоспособного репродуктивного населения Украины за границу. "По разным оценкам, сегодня за границей находятся от 3 до 8 млн украинцев, фактически эмигрировавших из страны в рамках трудовой миграции. Еще не меньшее количество украинцев являются сезонными работниками, которые пользуются безвизовым режимом с ЕС и какими-то "короткими" программами", - отметил Бортник.

В этом году Украина попала в ТОП-5 стран с самой низкой рождаемостью, упавшей на 18 процентов. По словам академика Национальной академии наук Украины, директора Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, "даже если бы рождаемость была достаточно высокой, все равно общее количество рожденных было бы маленькое", потому что на Украине "исчерпан потенциал демографического роста". Другими словам, пояснила она, в стране в составе населения слишком мало молодежи и слишком много пожилых людей, "поэтому депопуляция неизбежна". "В Европе это компенсируется тем, что многие люди приезжают… Но у нас миграция усиливает только естественное сокращение", - признала Либанова, добавив, что, по ее оценкам, "сейчас около 3-4 млн украинцев работают за рубежом".

Как отметил социолог Копатько, украинцы на заработки едут в основном в Российскую Федерацию и Польшу. "Под данным Федеральной миграционной службы, в прошлом году более 2,4 млн граждан Украины находились в РФ. В Польше же заявили, что к концу 2017 года количество трудовых мигрантов с Украины превысило 1 млн человек", - уточнил он. Украинцы также эмигрируют массово в Италию, Португалию, Чехию.

Сокращение количества народонаселения Украины сократилось и в связи с событиями 2014 года. Около двух миллионов человек государство потеряло вместе с Крымом. "В Крыму в 2015 году проводилась перепись: если до присоединения Крыма к России количество населения на полуострове составляло около 2 млн человек, то сейчас оно более 2,2 млн человек", - уточнил Копатько, пояснив, что увеличение населения полуострова связано, кроме прочего, с миграцией с востока Украины в связи с вооруженным конфликтом.

В свою очередь резко сократилось население Донецкой и Луганской областей. По словам социолога, "до боевых действий население областей составляло порядка 6,5 млн человек". Сейчас оценить его сокращение как на подконтрольных Киеву территориях, так и на неподконтрольных сложно, но "есть предположительная оценка: порядка 3-3,5 млн человек остались в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, часть людей - более миллиона - мигрировали либо в дальнее, либо в ближнее зарубежье", отметил Копатько.

Позиция власти

Несмотря на очевидность неутешительных тенденций, украинская власть дает понять, что ситуацию можно исправить. "Как только мы дадим ощущение безопасности и уверенности, люди начнут возвращаться на Украину. Наша задание - вернуть украинцев на Украину, чтобы они перестали искать лучшей доли за пределами Украины", - заявил на днях премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Однако следует признать, что глава правительства в вопросе улучшения демографической ситуации был осторожен. Он заявил, что "за год это сделать очень сложно", даже невозможно, "потому что десятилетиями люди были унижены минимальной зарплатой, и сегодня ищут лучшей судьбы по всему миру".

Очевидно, что власти не хватит слов для возвращения своих граждан на родину. "Правительство должно предлагать конкретные программы по возвращению этих людей", - подчеркнул политолог Бортник. Он напомнил, что при президенте Викторе Януковиче, например, "была эффективная программа по стимулированию рождаемости в части выплат, когда за каждого последующего ребенка люди получали больше денег, но сегодня этой программы нет, выплаты давно не повышались, и программа потеряла стимулирующий эффект".

Кроме программ стимулирования рождаемости, как добавил эксперт, другие государства, ощутившие волну эмиграции, пытаются вернуть их также льготными программами для открытия бизнеса, для обучения и т.п. "Но украинское правительство пока ничего не предлагает, и даже незначительное экономическое улучшение в несколько процентов, заложенное в бюджете, не решит проблему, поэтому, очевидно, что в ближайшее время люди не вернутся", - уверен он.

Что дальше?

Согласно прогнозам ООН, в 2050 году на Украине будет проживать, в лучшем случае, 35 млн человек. Многие эксперты также пессимистично оценивают демографическое будущее Украины. Социологические опросы свидетельствуют, что на сегодняшний день более половины жителей Украины в возрасте до 40 лет при определенных условиях готовы покинуть свою страну. "Экономическая ситуация не располагает к тому, чтобы люди оставались на Украине, связывали с ней свое будущее, поэтому процесс миграции продолжится, рождаемость в нынешней экономической ситуации дополнительных стимулов не имеет, медицина находится на грани развала - Украина на первых местах в по количеству больных СПИДом и других заболеваний, и все это на фоне конфликта в Донбассе и больших человеческих потерь там", - резюмировал Копатько.

К концу века, как считают некоторые аналитики, украинцев в стране будет около 20 млн человек. "Мы страна, которая уже потеряла больше населения за последние 25 лет, нежели во Второй мировой войне, - заявил политолог Бортник. - И мы страна, которая за этот век по численности населения может сократиться в два раза как минимум на фоне того, что численность населения в мире растет".