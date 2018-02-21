В двух школах в Гаване начинается преподавание русского языка

ГАВАНА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Старшеклассники двух средних общеобразовательных школ в Гаване теперь имеют возможность изучать русский язык. Во вторник в кубинской столице состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию программы.

"Две школы, расположенные в центральном гаванском районе Ведадо, дали согласие на то, чтобы учащиеся 10-12 классов изучали русский язык на факультативной основе", - рассказал корреспондент ТАСС представитель Россотрудничества на Кубе Владимир Ярошевский. Россотрудничество оказывает практическую помощь в реализации проекта.

Пока русский язык будут изучать 40 десятиклассников - по 20 в каждой школе. У ребят будет по четыре часа русского в неделю. Заниматься они будут по учебнику "Поехали!" Станислава Чернышова. Сдавать экзамены школьники не будут, однако уже в декабре этого года их ждет тестирование.

Преподавать факультатив будет кубинец Карлос Боске. "Я очень люблю русский язык, русскую литературу. И, надеюсь, у меня получится привить эту любовь и вам. Моя задача в том, чтобы через три года обучения вы могли почти свободно говорить на языке Пушкина", - обратился Боске к своим ученикам. В 1970-е годы он изучал русский язык в Гаванском университете, а затем стал его преподавать.

"Мы очень рады участвовать в этом проекте. Уверен, что он будет способствовать укреплению дружбы между Россией и Кубой", - заявил в свою очередь директор одной из школ Мануэль Вильяр. По его словам, уроки русского начнутся уже на этой неделе.

С инициативой о преподавании русского языка в кубинских школах выступил Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина. Именно он возьмет на себя задачу подготовки преподавателей. "Мы готовы обучить кубинцев, бывших педагогов русского языка, на программах повышения квалификации. Кроме того, в школах смогут работать кубинские студенты, которые пройдут обучение или стажировку в Институте Пушкина в Москве", - рассказала проректор по учебно-воспитательной работе института Елена Колтакова, участвовавшая на минувшей неделе в Гаване в международном научно-образовательном конгрессе "Университет-2018".

Предполагается, что в будущем в ряде кубинских школ изучение русского языка будет включено в учебную программу и станет обязательным.

Русский язык возвращается на Кубу

Во время расцвета советско-кубинских отношений в 60-80-е годы ХХ века русский был самым распространенным иностранным языком на Кубе и его преподавали во многих средних школах и университетах. В военных учебных заведениях изучение русского было обязательным. По разным подсчетам, язык Пушкина изучали от 600 тысяч до 1 млн кубинцев всех возрастов. Книги на русском языке можно было купить во многих магазинах Гаваны, а по местному радио транслировались обучающие передачи.

С распадом СССР положение изменилось: позиции русского языка в карибской стране существенно ослабли. Специалисты с русским стали не нужны, и многие из них были вынуждены сменить профессию. В учебных заведениях русский язык был вытеснен английским. Между тем в последние годы на фоне активизации российско-кубинского сотрудничества на Острове свободы наблюдается возобновление интереса к русскому языку и культуре.

В мае 2017 года на факультете иностранных языков Гаванского университета открылась кафедра русского языка Института Пушкина. Институт полностью обеспечил ее новыми учебниками по русскому языку, литературе и истории, а также оборудовал современными компьютерами, которые подключены к серверу с ресурсами портала "Образование на русском".

Сейчас в Гаванском университете русский язык изучают около 80 человек. Ребята учатся шесть лет - с подготовительного курса по пятый, после чего получают диплом бакалавра по специальности "Русский язык и второй иностранный язык".