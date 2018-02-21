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Установка фильтров на мусоросжигательном заводе во Владивостоке завершена

Общество
21 февраля, 4:40 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК, 21февраля. /ТАСС

Дополнительное оборудование позволит повысить эффективность очистки газов из мусоросжигательных котлов

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ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты завершили установку специальных фильтров на мусоросжигательном заводе во Владивостоке и приступили к пусконаладочным работам, сообщает в среду пресс-служба мэрии Владивостока.

О проблеме, связанной с загрязнением воздуха во Владивостоке выбросами Мусоросжигательного завода ("Спецзавод №1") шла речь на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2017 года. Из-за сезонных направлений ветров в этом месте дым, который выбрасывает предприятие, часто застаивается, что вызывает жалобы у местных жителей. В 2017 году власти города и края инициировали установку на предприятии современных газовых фильтров.

"Во Владивостоке на мусоросжигательном "Спецзаводе №1" специалисты завершили монтаж новых фильтров и сегодня, 21 февраля, вместе с приглашенным инженером из Санкт-Петербурга приступили к пусконаладочным работам. Дополнительное оборудование позволит повысить эффективность очистки газов из мусоросжигательных котлов", - сообщает пресс-служба.

Для этой работы власти города пригласили инженера из петербургской компании - производителя фильтров.

"Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю совместно с представителями Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры был организован мониторинг и проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха. Всего было отобрано и проанализировано 75 проб и выполнено 511 исследований. По итогам всех проверок превышений предельно допустимых концентраций исследуемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе "Спецзавода №1" не выявлено", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что установка полного комплекта фильтров на мусоросжигательном заводе во Владивостоке должна очищать его выбросы на 99%. Завершить установку фильтров первоначально планировалось до конца 2017 года, однако это произошло только в феврале 2018 года.

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