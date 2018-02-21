Эксперты: фармацевтическая отрасль ждет позитивного эффекта от маркировки медпрепаратов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Фармацевтическая отрасль ждет позитивного эффекта от внедрения системы маркировки и прослеживания лекарств. Такое мнение высказали опрошенные в среду ТАСС эксперты отрасли.

Как ожидается, уже в 2020 году все медикаменты будут иметь цифровой код, несущий в себе данные не только о производителе, но и обо всей логистической цепочке от конвейера до аптеки. Сейчас в России в экспериментальном режиме тестируются системы маркировки лекарств, табачной продукции и изделий из меха. Система маркировки для лекарственных препаратов к концу года должна заработать в отношении препаратов "семи нозологий". В 2019 году она охватит все лекарства из перечня жизненно необходимых, а затем и остальные медикаменты.

Дополнительная ценность

"Это, безусловно, будет иметь позитивный эффект для всех субъектов обращения лекарственных препаратов: бизнеса, государства, медицинского сообщества, которое назначает лекарственные препараты", - сказал в беседе с ТАСС Александр Быков - директор по экономике здравоохранения фармацевтической компании "Р-Фарм". Пациенты же, благодаря маркировке, могут быть уверены, что получают аутентичные препараты, имеющие те свойства, которые заявлены производителем. Эксперт убежден, что система позволит вытеснить с рынка контрафактные и фальсифицированные лекарства.

По словам Быкова, в маркировке заинтересованы добропорядочные производители. "Деятельность нелегитимных поставщиков, безусловно, наносит значительный экономический ущерб", - заметил он. Все дело в том, что сейчас по закону при обнаружении одной упаковки фальшивого медикамента приостанавливается вся серия, даже если лекарства той или иной серии заменить для пациентов нечем.

С ним согласен заместитель генерального директора компании "Штада" в России Иван Глушков, отметивший, что все стороны, которые сейчас вовлечены в проект, заинтересованы в том, чтобы система заработала. "В работоспособном состоянии она представит дополнительную ценность и для потребителя, и для государства, и для индустрии", - сказал он. Глушков признал, что не все вопросы, касающиеся маркировки, решаются легко, однако заметил, что это - следствие любого сложного технологического процесса. "Все вопросы получат со временем свои ответы", - заверил эксперт.

Генеральный директор компании Biocad Дмитрий Морозов считает новую систему одним из самых эффективных средств контроля, внедряемых за последние годы. "Очень хотелось бы, чтобы она скорее пришла в реальную фармацевтическую практику всех производителей", - сказал он.

Не приведет к удорожанию

Эксперты склоняются к мнению о том, что введение маркировки не приведет к удорожанию медикаментов для конечного потребителя. Между тем, как отметил Глушков, система предполагает достаточно большие затраты производителей на специализированное оборудование и программное обеспечение. "Амортизация этого оборудования и программного обеспечения поднимет себестоимость лекарственных препаратов. Очень немного, но поднимет", - пояснил он.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что получение информации о движении препаратов на рынке позволит производителям существенно снизить свои логистические издержки. И таким образом система принесет дополнительные прямые финансовые выгоды.

"Если затраты и будут, то они будут незначительными и будут по плечу любой фармацевтической компании среднего уровня", - говорит в свою очередь гендиректор Biocad. Увеличения стоимости лекарств для конечного потребителя от внедрения маркировки он не ожидает.

Такого же мнения придерживается и директор по экономике здравоохранения компании "Р-Фарм". При этом он особо подчеркнул тот факт, что цены на подлежащие маркировке препараты из списка жизненно необходимых утверждаются федеральным правительством. "Внедрение маркировки никак не скажется на повышении цен", - заключил эксперт.

О внедрении системы

Разработкой системы сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России занимается Центр развития перспективных технологии (ЦРПТ) - уполномоченная правительством РФ организация, созданная в форме государственно-частного партнерства. Ранее в беседе с ТАСС руководитель продуктового направления "Фарма" ЦРПТ Антон Харитонов сообщал, что до конца текущего года российские фармацевтические компании получат свыше 200 комплектов оборудования для маркировки товаров. Локализация проводится на базе концерна "Автоматика" (ГК "Ростех").

В конце прошлого года организация уже запустила программу локализации производства необходимого оборудования, позволяющую не только значительно снизить его стоимость, но и синтезировать в нем все передовые мировые разработки.

Впрочем, фармакология - не единственная отрасль, где планируется внедрение маркировки и отслеживания. Так, до конца февраля с конвейера должна сойти первая пачка сигарет, также имеющая цифровой код. Впоследствии в систему должны войти и другие категории товаров.

Ранее первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов, выступая на парламентских слушаниях, отмечал, что для внедрения подобных цифровых механизмов есть все технологические возможности.

В свою очередь глава совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин сказал, что возглавляемая им организация готова в кратчайший сроки разработать цифровую платформу сплошной маркировки товаров, удобную для производителей, потребителей и государства. "Проекты по маркировке и прослеживанию являются основой цифровой экономики - экономики будущего", - сказал он.

В этой связи Дубин также напомнил, что в начале февраля соглашение о маркировке товаров было подписано в рамках Евразийского межправительственного совета. Концепцию этого проекта в рамках ЕАЭС также разрабатывают специалисты ЦРПТ.