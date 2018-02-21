Фонд "Горная Абхазия" рассчитывает на поддержку Русского географического общества

СУХУМ, 21 февраля. /ТАСС/. Фонд "Горная Абхазия" рассчитывает на экспертную поддержку Русского географического общества (РГО), с которым в среду в Москве заключено соглашение о сотрудничестве. Об этом ТАСС сообщил руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.

Под соглашением о сотрудничестве поставили свои подписи первый вице-президент РГО, академик Николай Касимов, руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.

"Подписав соглашение мы, в первую очередь, ждем от РГО экспертную поддержку для реализации экспедиций, намеченных на лето 2018 года. Речь идет о специалистах в области археологии, палеолита, палеоклимата. Кроме того, 27 февраля на встрече в Совете Федерации будет создана парламентская группа, которая будет рассматривать поддержку проектов движения "Послы доброй воли Абхазии" и на первом заседании обсудит проект фонда "Горная Абхазия" на 2018 год", - сказал Тарба.

Тарба надеется на то, что с помощью экспертов РГО фонд сможет организовать международные археологические экспедиции в Абхазии, а в дальнейшем "это будет общекавказский проект". "Подписанное сегодня соглашение имеет большое значение и для всего Кавказского региона и в дальнейшем очень важны совместные экспедиции. Мы также рассчитываем на поддержку российского поискового движения при реализации экспедиции к местам боев Второй мировой войны", - сказал руководитель фонда.

Все экспедиции в республике, по его словам, будут проходить при поддержке президента Абхазии, направление будут курировать Министерство культуры и археологическая комиссия при академии наук Абхазии.