Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.02:
$ 56.65
€ 69.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фонд "Горная Абхазия" рассчитывает на поддержку Русского географического общества

Общество
21 февраля, 19:20 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 21, февраля. /ТАСС

Глава фонда Тенгиз Тарба надеется на то, что с помощью экспертов РГО фонд сможет организовать международные археологические экспедиции в Абхазии

Поделиться
Материал из 1 страницы

СУХУМ, 21 февраля. /ТАСС/. Фонд "Горная Абхазия" рассчитывает на экспертную поддержку Русского географического общества (РГО), с которым в среду в Москве заключено соглашение о сотрудничестве. Об этом ТАСС сообщил руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.

Под соглашением о сотрудничестве поставили свои подписи первый вице-президент РГО, академик Николай Касимов, руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.

"Подписав соглашение мы, в первую очередь, ждем от РГО экспертную поддержку для реализации экспедиций, намеченных на лето 2018 года. Речь идет о специалистах в области археологии, палеолита, палеоклимата. Кроме того, 27 февраля на встрече в Совете Федерации будет создана парламентская группа, которая будет рассматривать поддержку проектов движения "Послы доброй воли Абхазии" и на первом заседании обсудит проект фонда "Горная Абхазия" на 2018 год", - сказал Тарба.

Тарба надеется на то, что с помощью экспертов РГО фонд сможет организовать международные археологические экспедиции в Абхазии, а в дальнейшем "это будет общекавказский проект". "Подписанное сегодня соглашение имеет большое значение и для всего Кавказского региона и в дальнейшем очень важны совместные экспедиции. Мы также рассчитываем на поддержку российского поискового движения при реализации экспедиции к местам боев Второй мировой войны", - сказал руководитель фонда.

Все экспедиции в республике, по его словам, будут проходить при поддержке президента Абхазии, направление будут курировать Министерство культуры и археологическая комиссия при академии наук Абхазии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Абхазия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Керлингист Крушельницкий отказался от проведения слушаний в CAS по делу о допинге
2
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном похолодании в Москве
3
Самые обидные и впечатляющие падения на Олимпиаде-2018
4
Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о нарядах участников Олимпиады-2018
5
Российские фигуристки впервые в истории дважды побили мировой рекорд на ОИ
6
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
7
Росгидромет предупреждает об аномально холодной погоде в ЦФО 23-28 февраля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама