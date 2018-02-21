В Пензе завершено строительство здания мечети, возводившейся с 2010 года

ПЕНЗА, 21 февраля. /ТАСС/. Строительство здания новой соборной мечети в Пензе, которое началось в 2010 году, завершено, осенью планируется открыть один из ее залов. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель правления благотворительного фонда "Сияние", который собирает средства на возведение соборной мечети, депутат Пензенской городской думы Жиганша Туктаров.

"Здание стоит, подведено тепло, весной будут завершены минареты. Остаются отделочные работы. Ориентировочная стоимость - от 50 до 70 млн рублей, от этого зависит, насколько шикарной будет отделка", - сказал Туктаров.

Фундамент соборной мечети был заложен в 2000 году при участии председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина. Спустя десять лет был создан благотворительный фонд развития татарского духовного наследия "Сияние", который занялся сбором средств на возведение объекта. По словам Туктарова, пожертвования фонду за время его работы составили порядка 55 млн рублей. Параллельно с "Сиянием" собирают средства и в действующей мечети Пензы.

Строящаяся соборная мечеть представляет собой трехэтажное здание с двумя куполами и двумя минаретами общей площадью более 2 тыс. кв. м. В ней будет три зала. "Мы планируем открыть один из залов к осени 2018 года", - отметил председатель правления фонда.

Поддержка области

Изначально мечеть планировали открыть к 350-летию Пензы, которое праздновалось в 2013 году, однако затем открытие перенесли на неопределенное время. По словам собеседника, окончательное завершение работ на объекте будет зависеть от того, насколько будут активно жертвовать средства благотворители.

В декабре 2017 года на заседании консультативного совета по взаимодействию с мусульманскими религиозными и общественными организациями губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который, как отмечается на сайте фонда "Сияние", является председателем его попечительского совета, отметил, что строительство соборной мечети затянулось и необходимо приложить все усилия, чтобы завершить его в 2018 году.

В среду, 21 февраля, глава региона посетил здание строящейся мечети, по итогам которого отметил, что вопрос о ее достройке будет вынесен на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Пензенской области. "Я уверен, что будет найдена возможность выделить на эти цели из регионального бюджета 10 млн рублей", - цитирует Белозерцева пресс-служба правительства региона.

Туктаров не исключает, что помощь может быть оказана в виде грантовой поддержки. Кроме того, собеседник отметил, что ряд предпринимателей Пензенской области согласились помочь с решением ряда хозяйственных проблем, в том числе с оплатой работ по электропроводке.