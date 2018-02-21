В Чувашии приступила к работе социальная гостиница для пожилых людей

ТАСС, 21 февраля. Первая в Чувашии социальная гостиница для пенсионеров, нуждающихся во временном уходе, открылась в среду в Чебоксарах. Учреждение поможет жителям, которым не с кем оставить престарелых членов семьи или родственников с инвалидностью на длительный период, сообщила на церемонии открытия директор учреждения Ренада Федорова.

"Проект направлен на предоставление должного ухода за пожилыми и инвалидами, нуждающихся в присмотре, в случае, когда членам их семьи необходимо надолго уехать, например, в отпуск или в командировку", - сказала она.

Гостиница расположена на базе комплексного центра социального обслуживания населения города Чебоксары. Учреждение будет функционировать круглосуточно. По данным пресс-службы Министерства труда и социальной защиты Чувашии, в период пребывания постояльцам гостиницы могут быть предоставлены не только бытовые, но и медицинские услуги, а также различные оздоровительные процедуры.

В 2015 году на базе центра было открыто учреждение, которое предназначено для присмотра за пожилыми людьми в дневное время суток. Это дает их родственникам возможность работать полный трудовой день.