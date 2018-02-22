Пожароопасный период в Приморье начался на месяц раньше из-за "зимней засухи"

ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля. /ТАСС/. Пожароопасный период начался в Приморье почти на месяц раньше, чем обычно, из-за малоснежной зимы, сообщает в четверг пресс-служба Примгидромета.

"В Хасанском, Надеждинском, Уссурийском, Октябрьском, Пограничном, Хорольском, Ханкайском районах снега выпало гораздо меньше нормы. Морозы иссушают почву и создаются весьма благоприятные условия для высокой пожарной опасности. Чаще всего такие условия бывают в середине марта- апреле, а в нынешнем сезоне в Хасанском районе они уже присутствуют. Иными словами, сезон высокой пожарной опасности уже начался в Хасанском районе почти на месяц раньше обычного и он вполне может "распространятся" с юга на север", - сказал глава Примгидромета Борис Кубай, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, ситуация может не меняться до мая включительно. Кроме того, так как снегозапасы увеличиваются от запада к востоку, повышенная и высокая пожарная опасность лесов и ландшафтных территорий может распространяться и далее с юга на север, по мере снеготаяния, вдоль западных границ края.

Ранее ТАСС сообщал, что в нацпарке "Земля леопарда" на несколько недель раньше обычного ввели противопожарный режим, который запрещает посещение парка вне экологических троп и туристических маршрутов. Ввести режим раньше специалистов вынудили малоснежная зима, ветра и сложная пожароопасная ситуация в Хасанском районе. На территории парка сейчас пожаров нет, но палы подступают к охраняемым территориям с сопредельных земель сельхозназначения, которые находятся в аренде, но не используются, заросли сухой травой, замусорены и не подготовлены к пожароопасному периоду. Сотрудники нацпарка круглосуточно тушат огонь вдоль границ "Земли леопарда", в том числе в труднодоступной местности.