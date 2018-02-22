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Дальневосточные леопарды подрались при первой встрече в Приморском cафари-парке

Общество
22 февраля, 5:25 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 22, февраля. /ТАСС

После драки у самца появилась небольшая рана на правой передней лапе, у самки поцарапан нос

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ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля. /ТАСС/. Самец дальневосточного леопарда из Праги Великоросс и самка с Украины Рона, которых привезли для размножения в Приморский сафари-парк, в первую встречу подрались, сообщили в четверг в пресс-службе парка.

"Первая встреча пятнистых суперкошек прошла очень бурно и эмоционально. С первой минуты леопарды сцепились в клубок точно так, как это делают домашние соседские коты, выясняя, кто тут главный. Чуть позже они схватывались еще два раза, скатываясь с крутого склона рычащим пятнистым шаром, но больше серьезных стычек не было за весь день", - цитирует пресс-служба слова директора сафари-парка Дмитрия Мезенцева.

После первой встречи у самца появилась небольшая рана на правой передней лапе, у самки поцарапан нос. Однако, по словам директора парка, такое поведение при знакомстве у леопардов - норма. После бурной первой встречи леопарды стали спокойнее и начали проявлять к друг другу интерес.

В один вольер леопардов выпустили только после того, как было получено разрешение от координаторов европейской программы по размножению леопардов. Котята, рожденные в Приморье, сами станут участниками программы зоопарков, и, возможно, в будущем смогут внести вклад в крупный экологический проект по восстановлению популяции диких леопардов в Приморье.

Дальневосточные леопарды в России водятся только на территории Приморского края, но они никогда не содержались в зоопарках и зверинцах региона.

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