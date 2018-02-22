Велопробег в честь 23 Февраля в Адыгее организовал и возглавил 93-летний ветеран войны

МАЙКОП, 22 февраля. /ТАСС/. Участник Великой Отечественной войны, 93-летний житель Адыгеи Валентин Жуков в четверг возглавил в республике велопробег, организованный им в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил ТАСС руководитель спорткомитета мэрии Майкопа Дмитрий Щербанев.

"Энергией ветерана Великой Отечественной войны Валентина Жукова невозможно не восхищаться: сегодня он возглавил колонну участников велопробега в честь Дня защитника Отечества. В велопробеге, который прошел в пригороде Майкопа, участвовали спортсмены Адыгейской республиканской школы олимпийского резерва по велоспорту, жители станицы Ханской, где живет участник войны", - сказал он.

В общей сложности участники акции преодолели в пригороде Майкопа порядка 10 км, скорость не была высокой с учетом почтенного возраста организатора пробега - 18 км/ч. Руководство школы олимпийского резерва по велоспорту вручило ветерану Кубок и почетную грамоту. Велосипед - хобби ветерана, а еще он любит заниматься гантельной гимнастикой и делает ежедневную пробежку, пояснил Щербанев.

Уроженец Майкопа Валентин Жуков был призван на войну в сентябре 1941 года и прошел ее авиационным механиком, в частности, 765-го штурмового авиаполка 216-й смешанной авиадивизии Северо-Кавказского фронта. Был участником обороны Кавказа и штурма Берлина. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной Войны второй степени, медалями "За оборону Кавказа" и "За боевые заслуги".

На фронт в годы войны из Адыгеи было призвано 80 тыс. человек, из них более 33 тыс. погибли. Практически все жители республики были отмечены боевыми наградами, 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы. В настоящее время в республике проживает 231 фронтовик, самой старшей из них - майкопчанке Нине Никитичне Бельской - исполнилось 105 лет.