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Власти Москвы начали работать над новой формулой реагентов для столичных улиц

Общество
22 февраля, 19:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин при этом подчеркнул, что сейчас в городе используются реагенты со специальным составом, который пока является самым оптимальным из того, что есть

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МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Столичные власти приступили к разработке новой формулы реагентов для московских улиц. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече со студентами в здании Российского университета транспорта (МИИТ).

"Действительно, такая проблема есть. Мы привлекли для разработки новой формулы реагентов специальный институт, [...] специально сделали максимально щадящий состав", - сказал мэр в ответ на жалобы студентов о том, что сегодня реагенты портят обувь и одежду.

Он подчеркнул, что в Европе зимние дороги обычно посыпают поваренной солью, но в Москве используются реагенты со специальным составом, который на сегодня пока является самым оптимальным из того, что есть.

"Если мы опаздываем на один час по работе с реагентами на МКАД, то она останавливается", - добавил Собянин.

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