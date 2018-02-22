Власти Москвы начали работать над новой формулой реагентов для столичных улиц

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Столичные власти приступили к разработке новой формулы реагентов для московских улиц. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече со студентами в здании Российского университета транспорта (МИИТ).

"Действительно, такая проблема есть. Мы привлекли для разработки новой формулы реагентов специальный институт, [...] специально сделали максимально щадящий состав", - сказал мэр в ответ на жалобы студентов о том, что сегодня реагенты портят обувь и одежду.

Он подчеркнул, что в Европе зимние дороги обычно посыпают поваренной солью, но в Москве используются реагенты со специальным составом, который на сегодня пока является самым оптимальным из того, что есть.

"Если мы опаздываем на один час по работе с реагентами на МКАД, то она останавливается", - добавил Собянин.