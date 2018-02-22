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Роструд планирует подключить вузы к базе стажировок

Общество
22 февраля, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Глава ведомства Всеволод Вуколов считает, что прохождение стажировки является отличной возможностью для студента получить опыт работы

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МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Роструд планирует подключить высшие учебные заведения России к базе стажировок. Об этом рассказал ТАСС в четверг глава Роструда Всеволод Вуколов.

"На сегодняшний день в базе стажировок представлено более 26 тыс. различных предложений. Среди них - инженерные, медицинские специальности, а также различные профессии в сфере услуг, образования и другие, в том числе и для инвалидов. В настоящее время данная работа проводится совместно с органами службы занятости. В дальнейшем планируется подключить высшие учебные заведения, которые также поддержали данную инициативу", - сказал он.

Вуколов напомнил, что с 2017 года на портале Роструда "Работа в России" доступен новый раздел с информацией о предложениях работодателей для стажировки. По мнению руководителя надзорного ведомства, прохождение стажировки является отличной возможностью для студента получить опыт работы до завершения обучения, а для работодателя - подготовленного молодого специалиста.

"Главная задача - обеспечить потребность экономики в работниках необходимой квалификации, а также поддерживать этот высокий уровень квалификации. Мы работаем в плане дальнейшего продвижения нашего портала "Работа в России" и видим, что и в медицине, и в IT, и в сельском хозяйстве есть позиции, которых сегодня не хватает на рынке, которые нужно готовить, развивать. Работодатель, особенно в передовых отраслях, понимает, что необходимо обучать и повышать квалификацию специалиста, а на это может уйти год- два", - добавил Вуколов.

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