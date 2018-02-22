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Собянин признался, что очищать улицы Москвы во время аномального снегопада было трудно

Общество
22 февраля, 18:23 UTC+3

Мэр подчеркнул, что работы по уборке снега не прекращалась ни на один час

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МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече со студентами в здании московского института инженеров транспорта (МИИТ, ныне Российский университет транспорта) заявил, что очищать улицы столицы во время аномального снегопада в начале февраля 2018 года было непросто.

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"Конечно, трудно. К примеру, [во время] подобного снегопада в Нью-Йорке [...] сразу все останавливается в городе, закрываются школы и университеты. Прекращает работать транспорт, десятибалльные пробки. Снегопад [в Москве] был крупнейшим за историю наблюдения, несопоставим с тем, что происходит в Америке", - сказал мэр, отвечая на вопрос студентов о том, сложно ли было очищать улицы город в период аномального снегопада.

Мэр подчеркнул, что работы по уборке снега не прекращалась ни на один час. Уровень загруженности дорог был таким же, как и в обычные дни.

На Москву 4 февраля 2018 года обрушился сильнейший за 100 лет снегопад. Из-за метели в Московской области были перебои в электроснабжении в 18 муниципалитетах. В Москве из-за падения дерева и обрыва линии электропередачи погиб один человек, пятеро получили травмы. Московские коммунальщики уже вывезли со столичных улиц более 1,2 млн кубометров снега. В уборке снега в городе задействовано более 70 тыс. сотрудников коммунальных служб, в распоряжении которых более 15,5 тыс. единиц техники. 

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