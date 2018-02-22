Германия выделит €10 млн на помощь Восточной Гуте

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Германия выделит финансовую помощь для Восточной Гуты по линии Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщил в четверг МИД республики в Twitter.

Sorge um dramatische humanitäre Lage in #Syrien: AM @sigmargabriel sagt @ICRC Präsident #Maurer 10 Mio. Euro Soforthilfe für #OstGhouta zu und macht sich in Gesprächen gegenüber #Russland + @UN für Waffenstillstand und massiv verstärktem Schutz von Familien + Kindern stark. pic.twitter.com/UmdT3TES4w — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 22 февраля 2018 г.

"Обеспокоены серьезной гуманитарной обстановкой в Сирии. Глава МИД Зигмар Габриэль пообещал президенту МККК [Петеру] Мауреру выделить €10 млн в качестве срочной помощи для Восточной Гуты", - говорится в сообщении.

Восточная Гута, контролируемая боевиками и находящаяся в осаде правительственных войск, включена в список зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая 2017 года между гарантами режима прекращения огня в Сирии - Россией, Ираном и Турцией. В среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению боевых действий в Восточной Гуте для оказания гуманитарной помощи населению и эвакуации раненых.