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Германия выделит €10 млн на помощь Восточной Гуте

Общество
22 февраля, 19:58 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 22, февраля. /ТАСС

Помощь будет направлена по линии Международного комитета Красного Креста

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БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Германия выделит финансовую помощь для Восточной Гуты по линии Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщил в четверг МИД республики в Twitter.

"Обеспокоены серьезной гуманитарной обстановкой в Сирии. Глава МИД Зигмар Габриэль пообещал президенту МККК [Петеру] Мауреру выделить €10 млн  в качестве срочной помощи для Восточной Гуты", - говорится в сообщении.

Восточная Гута, контролируемая боевиками и находящаяся в осаде правительственных войск, включена в список зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая 2017 года между гарантами режима прекращения огня в Сирии - Россией, Ираном и Турцией. В среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению боевых действий в Восточной Гуте для оказания гуманитарной помощи населению и эвакуации раненых.

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