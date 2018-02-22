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Путин уверен, что патриотизм - в характере российского народа

Общество
22 февраля, 20:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Глава государства привел в пример Сталинградскую битву, отметив, что в ней единство армии и народа проявилось "во всей полноте"

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МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Патриотизм является одной из черт характера российского народа, который всегда проявлял героизм для спасения Родины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества.

Верховный главнокомандующий поздравил с предстоящим праздником весь личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил РФ, а также всех, кто служил в армии и на флоте. "Патриотизм - в характере нашего народа, и мы знаем, на какую героическую высоту он поднимает людей, когда Родина в опасности. Спасение Отчизны, готовность закрыть собой боевого товарища, защитить тех, кто тебе дорог - всегда сильнее любых самых тяжелых испытаний", - сказал Путин.

По его словам, День защитника Отечества отмечает вся страна, и в основе этой всенародной традиции - глубокие искренние чувства уважения к тем, кто надежно обеспечивает обороноспособность России, защищает мирную жизнь граждан страны. "Ратная служба во славу Отечества почиталась у нас во все времена. Россия не раз противостояла внешним угрозам, посягательствам на ее независимость", - сказал Путин, отметив, что "наши солдаты, матросы, офицеры отважно защищали страну, побеждали не только своей выучкой, силой оружия, но и силой духа и великой любовь к Родине".

Президент привел в пример Сталинградскую битву, в которой "во всей полноте проявилось побеждающее единство армии и народа, а подвиг воинов, само сражение, определившее ход войны, навеки остались в мировой истории, как и другие грандиозные битвы Великой Отечественной, вошедшие в летопись ратной славы нашей страны". Путин выразил самые теплые слова благодарности ветеранам. "Современные Вооруженные силы России следуют вашим заветам, понимают и чтут высокое предназначение ратного труда, приобретают собственный опыт в ходе стратегических и тактических учений, закаляются в боевых операциях против террористов и их формирований", - сказал Верховный главнокомандующий.

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