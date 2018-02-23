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Памятник советским и российским воинам открылся в Льеже после реставрации

Общество
23 февраля, 21:28 UTC+3 ЛЬЕЖ /Корр. ТАСС, Денис Дубровин

Посол РФ в Бельгии отметил символизм того, что церемония прошла 23 февраля, когда в России отмечают День защитника отечества

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ЛЬЕЖ /Бельгия/, 23 февраля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Памятник российским и советским воинам, павшим в годы Первой и Второй мировых войн, открылся после реставрации на территории Мемориала союзных сил в центре Льежа, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Символично, что сегодняшняя церемония проходит 23 февраля, когда в России отмечают День защитника отечества", - говорится в обращении посла РФ в Бельгии Александра Токовинина к участникам церемонии открытия памятника, которое зачитала атташе по культуре посольства РФ в Бельгии Элла Нестеренко.

"Хотел бы отдать дань памяти всем героям нашей страны и государств-союзников, которые сражались на фронте и в рядах сопротивления, неся неисчислимые потери во имя освобождения Европы и мира от коричневой чумы. Сегодня важно не допустить переписывания истории и возрождения нацистских идей. Сегодняшнее событие отражает уважение к совместному прошлому России и Бельгии и служит еще одним шагом на пути укрепления взаимопонимания между народами двух стран", - отмечается в обращении посла.

В церемонии открытия участвовали губернатор провинции Льеж Эрве Жамар, архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон, руководитель льежской ассоциации российских соотечественников "Меридиан" Элла Бондарева, один из архитекторов памятника Игорь Бурганов, представители городских властей Льежа, дипломаты, соотечественники и журналисты. В общей сложности в ней приняли участие около 50 человек.

Мемориал союзных сил был построен в 1968 году в центре Льежа, на месте более старого комплекса памяти солдат Первой мировой войны, который был разрушен в годы немецко-фашистской оккупации Бельгии. После создания нового мемориала семь стран-союзников в разные годы подарили городу свои памятники, которые были размещены на его территории. Российский монумент работы Александра и Игоря Бургановых был установлен в центре композиции в 2001 году при содействии Центра по сохранению российских воинских захоронений за рубежом при Министерстве культуры России. На постаменте надпись на русском и французском языках: "Российским и советским воинам, павшим в годы Первой и Второй мировых войн".

Со временем металлические конструкции памятника потребовали обновления. Проект реставрации монумента, разработанный Бельгийской федерацией русскоязычных организаций и некоммерческой ассоциацией "Меридиан", был поддержан посольством России в Бельгии и местными властями. Работы начались в октябре 2017 года.

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