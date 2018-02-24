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Ходатайство о мере пресечения главе УФНС по Курганской области поступило в суд

Общество
24 февраля, 9:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, февраля. /ТАСС

Его обвиняют в растрате и получении взятки

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ТАСС, 24 февраля. Курганский городской суд в субботу получил ходатайство об избрании меры пресечения руководителю Курганского областного управления Федеральной налоговой службы Владимира Рыжука, сообщила ТАСС помощник судьи Наталья Иванищева.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет предъявил обвинение Рыжуке в растрате и в получении взятки в 500 тыс. рублей. В четверг он был задержан.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения Рыжуке. Судебное заседание начнется в 9:30 мск", - сказала Иванищева.

По версии следствия, в феврале прошлого года обвиняемый потребовал 3 млн рублей от бизнесмена, которому налоговые органы предъявили требование об уплате недоимки по налогам на 50 млн рублей, за непроведение проверок. В том же месяце бизнесмен передал Рыжуку часть взятки в размере 500 тыс. рублей, остальная часть не была передана обвиняемому в связи с тем, что решения налоговых органов Курганской области были признаны судом незаконными и отменены.

Обвинение в растрате связано с тем, что чиновник с 10 октября 2014 года по 9 мая 2017 года на служебном автомобиле совершил 294 частные поездки в Тюмень к своей семье, причинив ущерб бюджету области на 320 тыс. рублей.

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