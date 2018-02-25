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В Дагестане против должностных лиц управления угрозыска возбуждено дело о мошенничестве

Общество
25 февраля, 10:40 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 25, февраля. /ТАСС

Накануне в МВД республики сообщили, что двух сотрудников полиции подозревают в махинациях с документами по командировкам

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МАХАЧКАЛА, 25 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в Дагестане в отношении должностных лиц управления уголовного розыска республиканского МВД. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил представитель пресс-службы Следственного управления СК РФ по Дагестану.

"Должностные лица управления представили фиктивные документы, компенсирующие командировочные расходы, и получили от 10 тыс. до 20 тыс. рублей", - сообщил собеседник агентства.

Ранее пресс-служба МВД республики сообщала, что двое сотрудников полиции Дагестана подозреваются в махинациях с отчетными документами по командировкам. По данным министерства, в 2016 году два сотрудника республиканского МВД предоставили фиктивные отчетные документы, на основании которых незаконно получили денежные средства, компенсирующие расходы, связанные с выездом в служебную командировку.

Руководством МВД Дагестана было назначено проведение служебной проверки. Решается вопрос об увольнении сотрудников со службы по отрицательным мотивам.

По данным источника в правоохранительных органах региона, один из подозреваемых - начальник отдела по борьбе с организованной преступностью угрозыска МВД Дагестана. Накануне он был задержан сотрудниками МВД совместно с УФСБ по республике.

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