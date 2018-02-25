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Папа Римский призвал к прекращению насилия в Сирии

Общество
25 февраля, 16:45 UTC+3 ВАТИКАН ВАТИКАН 25, февраля. /ТАСС

Понтифик отметил, что "февраль стал одним из месяцев, наиболее наполненных насилием"

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ВАТИКАН, 25 февраля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск высказал тревогу и обеспокоенность в связи с ситуацией в "возлюбленной и страдающей" Сирии. Обращаясь из окна Апостольского дворца к паломникам, заполнившим ватиканскую площадь Святого Петра, понтифик отметил в воскресной молитве, что в этой стране "военные действия усиливаются, особенно в районе Восточной Гуты", - сообщает папская служба печати.

"Этот февраль стал одним из месяцев, наиболее наполненных насилием, за все семь лет конфликта: сотни, тысячи гражданских лиц среди жертв - дети, женщины, старики, разрушены больницы, люди не могут обеспечить себе пропитание. Все это бесчеловечно", - добавил Папа.

"Нельзя бороться со злом при помощи другого зла", - сказал римский первосвященник и призвал к "немедленному прекращению насилия, к открытому доступу к гуманитарной помощи, продуктам питания и медицине, а также обеспечению эвакуации раненых и больных".

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