Папа Римский призвал к прекращению насилия в Сирии

ВАТИКАН, 25 февраля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск высказал тревогу и обеспокоенность в связи с ситуацией в "возлюбленной и страдающей" Сирии. Обращаясь из окна Апостольского дворца к паломникам, заполнившим ватиканскую площадь Святого Петра, понтифик отметил в воскресной молитве, что в этой стране "военные действия усиливаются, особенно в районе Восточной Гуты", - сообщает папская служба печати.

"Этот февраль стал одним из месяцев, наиболее наполненных насилием, за все семь лет конфликта: сотни, тысячи гражданских лиц среди жертв - дети, женщины, старики, разрушены больницы, люди не могут обеспечить себе пропитание. Все это бесчеловечно", - добавил Папа.

"Нельзя бороться со злом при помощи другого зла", - сказал римский первосвященник и призвал к "немедленному прекращению насилия, к открытому доступу к гуманитарной помощи, продуктам питания и медицине, а также обеспечению эвакуации раненых и больных".