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Путин поздравил Александра Проханова с юбилеем

Общество
26 февраля, 9:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Писателю исполнилось 80 лет

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Александр Проханов

Александр Проханов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил писателя и общественного деятеля Александра Проханова с 80-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на официальном сайте Кремля.

"Вы прошли большой профессиональный путь, нашли свое призвание в публицистике, активной общественной, литературной и журналистской деятельности. Всегда сохраняли приверженность своим гражданским принципам и идеалам", - отметил президент в поздравлении и пожелал Проханову доброго здоровья и реализации намеченных планов.

Александр Проханов - российский писатель и публицист. Автор романов "Время полдень", "Там, в Афганистане", "Господин Гексоген", "Теплоход "Иосиф Бродский" и др. С 1990 по 1993 год занимал пост главного редактора газеты "День", а с 1993 года возглавляет редакцию газеты "Завтра".

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