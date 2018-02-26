Активисты "Волонтеров Победы" требуют от "Голоса" извинений за доклад о подготовке выборов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Несколько активистов движения "Волонтеры Победы" потребовали извинений от движения наблюдателей "Голос" за доклад о финансировании предстоящих выборов.

Ранее в СМИ появились публикации со ссылкой на доклад движения "Голос", которое считает получение "Волонтерами Победы" средств бюджета "косвенным государственным финансированием кампании и нарушает принципы равенства кандидатов".

"Возмущены опубликованным докладом про финансирование избирательной кампании из средств нашего движения. Почти весь доклад - это ложь и вымысел авторов", - говорится в сообщении, которое в понедельник было опубликовано на страницах нескольких активистов движения в социальных сетях.

"Стыдно, "эксперты"! Мы ждем ваших извинений, в противном случае будем рассматривать возможность обращения в суд. Нам скрывать нечего, закона мы не нарушаем", - отмечается в сообщении.

"Доклад подрывает репутацию"

В своем сообщении активисты подчеркнули, что подобные доклады подрывают компетентность и репутацию авторов доклада. В то же время отмечается, что движение получает поддержку государства, однако, "все выделенные средства имеют целевое назначение и тратились исключительно на деятельность "Волонтеров Победы": на волонтерское сопровождение "Бессмертного полка", Парадов Победы, помощь ветеранам и благоустройство памятных мест и воинских захоронений.

Кроме того, волонтеры подчеркнули, что сбор подписей проходил на общественных началах. "Покажите хоть одного волонтера, который получил за это деньги! Мы возмущены. Каждый из нас делал это по собственной инициативе в свободное от учебы и работы время", - говорится в обращении.

В тексте подчеркивается, что "Волонтеры Победы" "не принимали участие (в сборе подписей) как юридическое лицо". Это личная инициатива наших активистов, отмечается в документе. Указаны имена активистов "Волонтеров Победы", выступивших с этим обращением: Александр Юдин (Башкортостан), Елена Отновол (Крым), Влад Марцаленко (Москва) и Артем Митрохин (Калужская область).

Выборы президента России пройдут 18 марта.