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Институт развития образования присоединят к РАНХиГС

Общество
26 февраля, 20:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства

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МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Федеральный институт развития образования будет присоединен к Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).

Соответствующее распоряжение от 22 февраля 2018 года опубликовано в понедельник на сайте правительства.

"Подписанным распоряжением принято решение о присоединении института к Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России", - сообщается на сайте правительства.

РАНХиГС была образована указом президента РФ от 20 сентября 2010 года путем присоединения к Академии народного хозяйства при правительстве РФ (создана в 1977 году) Российской академии государственной службы при президенте РФ (1991), а также 12 региональных вузов.

Федеральный институт развития образования был открыт в 2005 году. Основные направления деятельности института - проектно-исследовательская, образовательная и экспертная деятельность, обеспечивающая разработку, системную интеграцию и научно-методологическую поддержку стратегических направлений инновационной образовательной политики.

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