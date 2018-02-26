Институт развития образования присоединят к РАНХиГС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Федеральный институт развития образования будет присоединен к Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).

Соответствующее распоряжение от 22 февраля 2018 года опубликовано в понедельник на сайте правительства.

"Подписанным распоряжением принято решение о присоединении института к Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России", - сообщается на сайте правительства.

РАНХиГС была образована указом президента РФ от 20 сентября 2010 года путем присоединения к Академии народного хозяйства при правительстве РФ (создана в 1977 году) Российской академии государственной службы при президенте РФ (1991), а также 12 региональных вузов.

Федеральный институт развития образования был открыт в 2005 году. Основные направления деятельности института - проектно-исследовательская, образовательная и экспертная деятельность, обеспечивающая разработку, системную интеграцию и научно-методологическую поддержку стратегических направлений инновационной образовательной политики.