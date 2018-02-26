Объем финансирования благоустройства в Ульяновской области удвоят в 2018 году

УЛЬЯНОВСК, 26 февраля. /ТАСС/. Более 600 млн рублей направят на реализацию проектов по благоустройству в Ульяновской области в 2018 году, что почти вдвое больше, чем в 2017 году, сообщил в понедельник губернатор региона Сергей Морозов в своем инвестиционном послании на 2018 год, которое он зачитал в рамках II Ульяновского экономического форума.

"Общая сумма на реализацию проектов благоустройства из бюджетов разного уровня в 2017 году составила порядка 320 млн рублей. На 2018 год финансирование на эти цели будет практически удвоено - направим более 600 млн рублей", - сказал губернатор.

Морозов добавил, что финансирование будет также увеличиваться в 2019 и 2020 годах. По его словам, в реализацию подобных проектов будут вовлекать бизнес. "Будем создавать условия для привлечения бизнеса в сферы, связанные с повышением качества среды проживания. Одним из основных инструментов стимулирования станут проекты, связанные с благоустройством, - федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" и региональный проект "Пятилетка благоустройства", - отметил он.

Губернатор уточнил, что в регионе пройдет прямое голосование за проекты благоустройства. "При успешном проведении благоустроительных работ мы получаем мультипликативный эффект, который положительным образом отражается как на культурном пространстве, так и на экономике территории. Примеры из зарубежной практики показывают, что адаптация городской среды для пешеходов дает сорокапроцентную прибыль общепиту и торговле, размещенным на обновленных улицах, капитализируют недвижимость, которая находится рядом", - добавил Морозов.