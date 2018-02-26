Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.02:
$ 55.92
€ 68.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Объем финансирования благоустройства в Ульяновской области удвоят в 2018 году

Общество
26 февраля, 20:24 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 26, февраля. /ТАСС

На эти цели планируется направить более 600 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛЬЯНОВСК, 26 февраля. /ТАСС/. Более 600 млн рублей направят на реализацию проектов по благоустройству в Ульяновской области в 2018 году, что почти вдвое больше, чем в 2017 году, сообщил в понедельник губернатор региона Сергей Морозов в своем инвестиционном послании на 2018 год, которое он зачитал в рамках II Ульяновского экономического форума.

"Общая сумма на реализацию проектов благоустройства из бюджетов разного уровня в 2017 году составила порядка 320 млн рублей. На 2018 год финансирование на эти цели будет практически удвоено - направим более 600 млн рублей", - сказал губернатор.

Морозов добавил, что финансирование будет также увеличиваться в 2019 и 2020 годах. По его словам, в реализацию подобных проектов будут вовлекать бизнес. "Будем создавать условия для привлечения бизнеса в сферы, связанные с повышением качества среды проживания. Одним из основных инструментов стимулирования станут проекты, связанные с благоустройством, - федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" и региональный проект "Пятилетка благоустройства", - отметил он.

Губернатор уточнил, что в регионе пройдет прямое голосование за проекты благоустройства. "При успешном проведении благоустроительных работ мы получаем мультипликативный эффект, который положительным образом отражается как на культурном пространстве, так и на экономике территории. Примеры из зарубежной практики показывают, что адаптация городской среды для пешеходов дает сорокапроцентную прибыль общепиту и торговле, размещенным на обновленных улицах, капитализируют недвижимость, которая находится рядом", - добавил Морозов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ульяновская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК с пониманием отнесся к исполнению гимна РФ хоккеистами при вручении медалей ОИ-2018
2
"Аэрофлот" увеличил нормы провоза ручной клади
3
На хрупких женских плечах: олимпийский триумф фигуристок Загитовой и Медведевой
4
Знарок: российские хоккеисты болели не за Медведеву и Загитову на ОИ, а за Россию
5
CAS опубликовал мотивировочную часть по делу российского керлингиста Крушельницкого
6
Управделами президента РФ опровергло причастность отряда "Россия" к "кокаиновому делу"
7
Reuters: инвесторы США хотят при помощи Вашингтона выкупить залог "Роснефти" в Citgo
Темы дня
Новости партнеров
Реклама