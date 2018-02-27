Комитет СФ поддержал согласованный с депутатами закон о запрете контактной притравки собак

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал во вторник и рекомендовал палате одобрить согласованную с депутатами Госдумы редакцию закона, которым запрещается контактная притравка охотничьих собак.

На заседании комитета его зампред, сопредседатель согласительной комиссии Владимир Лебедев представил данный законопроект и предложил поддержать его. Члены комитета согласились с этим предложением.

Согласно закону, "в случае использования животных для подготовки и дрессировки собак охотничьих пород в условиях искусственного ограничения свободы движения таких животных, площади их самостоятельного передвижения либо их защитных функций используются ограждающие конструкции между собаками охотничьих пород и животными, не допускающие с ними жестокого обращения и причинения им физического вреда, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти".

Кроме этого, "подготовка и дрессировка допускаются только в отношении собак охотничьих пород, только в закрепленных охотничьих угодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда".

В конце осенней сессии Совфед отклонил первоначальную редакцию закона о запрете контактной притравки, после чего была создана согласительная комиссия из парламентариев обеих палат парламента для выработки текста документа, который устроил бы все заинтересованные стороны. В ходе трех заседаний комиссии депутаты и сенаторы выработали поправки, которые сняли все возникшие разногласия. Депутаты Госдумы приняли закон в новой редакции 14 февраля.