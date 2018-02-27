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Более 70 оборудованных для инвалидов рабочих мест создадут в КЧР в 2018 году

Общество
27 февраля, 11:59 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 27, февраля. /ТАСС

На оборудование одного места работодателям региона выделяется 70,5 тыс. рублей

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ЧЕРКЕССК, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии в этом году планируют трудоустроить на специально оборудованные для инвалидов рабочие места более 70 жителей республики - на 13 больше, чем в 2017 году, сообщили во вторник ТАСС в управлении службы занятости КЧР.

"В прошлом году было создано 59 таких рабочих мест, в 2018 году планируется создать 72 места. Из них 30 будут оснащены на предприятиях и хозяйствах республики по новой программе, предусматривающей сопровождение молодых инвалидов, а 42 - в рамках дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда", - уточнили в управлении.

Рабочие места для инвалидов создаются в различных отраслях, на оборудование одного места работодателям региона выделяется 70,5 тыс. рублей. "Отрадно отметить, что частный бизнес наиболее активно участвует в этой работе", - добавили в управлении.

По данным службы занятости КЧР, с 2012 года в республике создано более 400 оборудованных для инвалидов рабочих мест.

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