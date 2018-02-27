Минобрнауки: дефицит мест в ясельных группах составляет 20%

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Родители каждого пятого ребенка в России испытывают трудности при устройстве в ясельные группы. Об этом во вторник заявила первый заместитель главы Минобрнауки Валентина Переверзева на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

"Доступность дошкольного образования на 1 января 2018 года для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет составляет 79,81%. Наиболее остро проблема стоит в следующих регионах, где показатель доступности дошкольного образования для указанной возрастной группы не достигает 50%: Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Крым, Татарстан, Новосибирская область", - сказала Переверзева.

Она добавила, что Минобрнауки разработало "ясельный проект" и правила предоставления межбюджетных трансфертов регионам на обеспечение доступности ясельных групп в детских садах. "Это позволит субъектам достигнуть к 2021 году стопроцентной доступности дошкольного образования для детей от 2-х месяцев до 3-х лет", - подчеркнула первый замминистра.