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ФСИН откроет новую колонию для осужденных бывших сотрудников правоохранительных органов

Общество
27 февраля, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый отметил рост числа таких осужденных

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МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель директора ФСИН РФ Анатолий Рудый указал на рост числа осужденных из числа бывших сотрудников правоохранительных органов и сообщил о планах открыть для них новую специальную исправительную колонию.

"Вы знаете, что сейчас мы открываем, как ни странно, уже две колонии БС (бывших сотрудников правоохранительных органов - прим. ТАСС) открыли дополнительно, и сейчас третья колония БС будет открываться. Резко начало расти направление бывших сотрудников", - сказал он, выступая во вторник на форуме членов ОНК "Состояние и перспективы общественного контроля за обеспечение прав человека в местах принудительного содержания".

При этом Рудый не уточнил общее число осужденных бывших сотрудников правоохранительных органов.

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