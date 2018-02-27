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Еноты в Московском зоопарке пробудились от зимнего сна

Общество
27 февраля, 21:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

В пресс-службе зоопарка также пояснили, что раннее пробуждение енотов в феврале не является аномалией с точки зрения зоологов

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МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Еноты проснулись от зимней спячки в Московском зоопарке. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе учреждения.

"Сейчас еноты вполне активны, они исследуют свой вольер, обнюхивают каждый сугроб, ловко взбираются на дерево. Время от времени они уходят в свой теплый домик, чтобы согреться или еще поспать", - рассказали в пресс- службе зоопарка.

По словам представителей учреждения, в этом году еноты первыми из обитателей Московского зоопарка погрузились в зимний сон. Во время зимней спячки еноты находятся в полусне, могут иногда выходить на улицу, чтобы проверить, не закончились ли холода. Они впадают в спячку коллективно, тесно прижавшись друг к другу. Так они сохраняют тепло и лучше переносят морозы.

В пресс-службе также пояснили, что раннее пробуждение енотов в феврале не является аномалией с точки зрения зоологов. Пробуждение других животных, проводящих зиму в спячке (гималайских и бурых медведей, сурков, тушканчиков, летучих мышей), зависит от температурного режима и начнется с марта.

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