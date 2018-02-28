В МВД по Татарстану заявили, что жизни раненых при стрельбе в Казани ничего не угрожает

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Двое пострадавших при перестрелке в Казани, в числе которых сотрудник полиции, остаются в больнице. Угрозы для их жизни нет, сообщил в среду ТАСС представитель пресс-службы МВД по Татарстану.

"Их жизни ничего не угрожает, они остаются в медицинском учреждении. У полицейского ранение в бедро было, проведена операция, извлечена дробь. У гражданского было ранение руки. Оба в нормальном состоянии", - сказал собеседник агентства.

27 февраля спецслужбы провели операцию по обезвреживанию мужчины, который устроил стрельбу в жилом доме в Казани, в результате чего один человек, сотрудник Росгвардии, погиб, еще двое ранены. В ходе спецоперации стрелок покончил жизнь самоубийством, мотивом преступления стал его конфликт с супругой.

Бытовой конфликт

Сообщение о стрельбе в подъезде многоквартирного десятиэтажного жилого дома на улице Авангардной в Казани поступило в полицию 27 февраля, примерно в 19:45 мск. Отдел полиции расположен в том же доме, откуда раздавались звуки выстрелов. На место происшествия выехали сотрудники силовых ведомств.

Причиной инцидента, по версии МВД, стал бытовой конфликт. Супруга написала заявление в полицию, и мужчина был арестован на десять суток за хулиганство. После отбытия наказания он приехал к брату жены, у которого находилась женщина. Мужчина открыл беспорядочную стрельбу из охотничьего ружья и попытался проникнуть в квартиру, где помимо четырех взрослых находились трое детей.

Прибывшим на место сотрудникам силовых структур 37-летний мужчина оказал вооруженное сопротивление, начал отстреливаться. В ходе спецоперации стрелок покончил жизнь самоубийством, застрелившись при задержании. По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Управление Следственного комитета по Татарстану возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и статье 105 УК РФ "Убийство".

Сотрудника Росгвардии наградят посмертно

При проведении операции пострадал, в частности, сотрудник Росгвардии Денис Иванченко, который позже скончался в автомобиле скорой помощи.

По данным управления ведомства по Татарстану, у прапорщика Иванченко остались жена и трое детей. В Росгвардии отметили, что семье погибшего окажут всю необходимую помощь в организации похорон, а также решении "других социально-правовых вопросов". Кроме того, сотрудника ведомства представят к государственной награде посмертно. В управлении добавили, что "решается вопрос об обеспечении семьи погибшего сотрудника квартирой".

Иванченко родился в 1979 году в Москве, на службе в МВД состоял с 2006 года, в Росгвардии - с 2017 года. Проходил службу на различных должностях в подразделениях вневедомственной охраны и ОМОН.

"В свободное от службы время он увлекался эстрадным вокалом. В 2016 году стал победителем регионального этапа и участвовал в финале смотра-конкурса художественного самодеятельного творчества войск национальной гвардии России "Солдаты антитеррора". Без него не обходился ни один праздничный концерт в отряде, также он принял участие в праздничном концерте, посвященному первой годовщине создания Росгвардии. В быту характеризовался только с положительной стороны", - сообщает в среду пресс-служба регионального управления Росгвардии.