Центр гостеприимства ЧМ-2018 расположится в центре Ростова и в здании старого аэропорта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 февраля. /ТАСС/. Центр гостеприимства для организации работы с гостями и болельщиками чемпионата мира по футболу 2018 года будет располагаться в двух точках в Ростове-на-Дону - в здании бывшего аэропорта и в центральной части города. Об этом сообщает в среду пресс-служба губернатора Ростовской области.

"Основная площадка Донского центра гостеприимства на улице Большой Садовой будет выполнять в основном справочно- информационную функцию. Там же находится и городской центр волонтеров. Еще одна площадка, которая разместится в здании старого аэропорта, предназначена для комфортного пребывания гостей ЧМ в послематчевый период в ожидании отправления из донской столицы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Для гостей города во время проведения матчей организуют специальный трансфер, который будет доставлять их от центра гостеприимства в новый аэропорт Платов, на железнодорожный вокзал, стадион "Ростов-Арена", фан-зону.

Центр оборудуют точками доступа Wi-Fi, большими экранами для просмотра игр чемпионата. На площадке также будут располагаться оборудованные зоны отдыха, медпункт, фуд-корты, организуют выступления донских коллективов.

Основной задачей сотрудников центра является встреча гостей ЧМ-2018 - приезжих болельщиков, сотрудников неаккредитованных СМИ и туристов, желающих стать участниками мирового спортивного события. По информации правительства области, сотрудники центра помогут туристам и болельщикам с выбором гостинцы, бронированием билетом, организацией трансфера, подбором экскурсионных маршрутов по городу и области.

Как сообщал ранее ТАСС губернатор Ростовской области Василий Голубев, возможности здания аэровокзала позволяют организовать комфортное и безопасное пребывание болельщиков в ожидании вылета из Ростова после матчей ЧМ-2018.

Старый ростовский аэропорт был закрыт 7 декабря 2017 года одновременно с открытием аэропорта Платов, расположенного в 30 км от города.

О чемпионате мира

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов- на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. Известно, что на "Ростов-Арене" сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.