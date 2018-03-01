На Всероссийском открытом уроке школьникам расскажут о востребованных IT-профессиях

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. О востребованных профессиях в сфере IT расскажут старшеклассникам в четверг на Всероссийском открытом уроке "Нереальная реальность", подготовленном Министерством образования и науки РФ совместно с порталом "Проектория". Он станет третьим в цикле всероссийских уроков по профессиональной навигации для школьников, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

"Большинство отраслей современной экономики стремительно трансформируются под воздействием IT. Информационные технологии для России - новая визитная карточка. Наши IT-компании известны во всем мире, отечественные стартапы завоевывают зарубежные рынки, а российские специалисты успешно внедряют самые прорывные разработки", - подчеркнули в пресс-службе.

В ходе урока приглашенные эксперты, в числе которых ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова, основатель и генеральный директор Group-IB Илья Сачков и председатель правления ГК "Геоскан" Алексей Семенов, расскажут о том, как компьютерные гении защищают крупнейшие российские компании от хакеров, почему беспилотники не могут обойтись без математиков, в каких отраслях IT-специалисты востребованы больше всего.

Цифровизация образования

"Открытые уроки, посвященные профессиональной навигации старшеклассников, - это одна из возможностей получать информацию о направлениях подготовки ведущих университетов и профессиях будущего, общаться с экспертами и получать самые актуальные знания независимо от того, в каком регионе страны вы находитесь", - рассказала ТАСС ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова.

Цифровизация уже стала неотъемлемой частью всех сфер жизни, в том числе образования, продолжила она. "Уже сегодня ведущие университеты России и мира используют смешанное обучение, комбинируя лекции и практические занятия с мультимедийными онлайн-курсами, тренажерами и симуляторами", - отметила ректор.

Черникова уточнила, что на третьем уроке расскажет школьникам, как "цифра" внедряется в образование и научную деятельность на примере ее вуза, как связаны создание новых материалов и цифровизация, кто такие инженеры будущего и как они уже сегодня определяют завтрашний день. "Мы обсудим, почему важно постоянно учиться и получать новые компетенции", - подчеркнула ректор.

Защита от киберпреступников и беспилотники

"Меня часто спрашивают, как защитить детей от киберпреступности, - рассказал ТАСС основатель и генеральный директор Group-IB Илья Сачков. - Так же, как и взрослых, только лучше, умнее и тоньше. Выросло несколько поколений, которые ориентируются в интернете лучше, чем их родители, интернет, мессенджеры и закрытые группы для них - такие же экстремальные места для общения и игр, как для нас, поколения 80-х, были стройки, гаражи и лесопарки. Но это не снимает ответственности с родителей и учителей - подготовить ребенка ко встрече с опасностью и уберечь от соблазнов".

По его словам, в США дети в шесть-восемь лет изучают основы компьютерной грамотности. "В этом возрасте они узнают, что такое фишинг, кардинг и как не стать жертвой киберпреступников. В прошлом году в Совете Федерации был представлен курс для российских школ "Основы кибербезопасности". Теперь очень важно, чтобы инициатива не закончилась формализмом: на уроках говорили о реальных угрозах, не стеснялись приглашать практиков - ярких технически грамотных лекторов", - считает Сачков.

На его взгляд, в будущем преступность станет еще быстрее, масштабнее и полностью уйдет в "цифру". "Появится множество новых угроз, например, вирус-шифровальщик сможет зашифровать не только твой компьютер, квартиру или дом, но и целый город. При помощи квантового компьютера, искусственного интеллекта, big data, люди смогут предотвращать катастрофы и преступления, но машине потребуется инженер, настройщик", - отметил директор Group-IB.

В свою очередь председатель правления ГК "Геоскан" Алексей Семенов добавил, что расскажет детям о том, где применяются беспилотные летательные аппараты, какую пользу они несут и какие знания нужны, чтобы управлять беспилотниками и разрабатывать их. "Происходят быстрые перемены на рынке труда, многие профессии исчезают, появляются новые, и подрастающее поколение должно быть в курсе этих изменений", - заключил Семенов.

Прямая трансляция

Прямая трансляция Всероссийского открытого урока "Нереальная реальность" будет доступна 1 марта с 10:00 мск всем желающим на трех онлайн-площадках: портале "Проектория", группах проекта в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Эфир будет вестись из Центра прототипирования высокой сложности "Кинетик" НИТУ "МИСиС". Его руководитель, промышленный дизайнер и футуролог Владимир Пирожков станет модератором урока.

Традиционно, еще до начала открытого занятия школьников будут ждать голосования за профессии, которые скоро исчезнут или, наоборот, станут настоящим "мотором" отрасли, образовательный тест об уникальных IT-разработках, а также прямые эфиры с профессионалами индустрии и бизнесменами. Информационным партнером выступит социальная сеть "Одноклассники".

"Два предыдущих урока набрали в общей сложности более 6 млн просмотров и объединили старшеклассников из более 22 тыс. школ", - напомнили в Минобрнауки РФ.