Путин: на систему ранней профориентации школьников потратят 1 млрд рублей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. На выстраивание системы ранней профориентации для школьников с участием крупнейших университетов и успешных компаний направят 1 млрд рублей.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию в четверг.

"Нам нужно выстроить современную профориентацию. Здесь партнерами школ должны стать университеты, успешные компании. Я предлагаю со следующего года запустить проект ранней профориентации школьников "Билет в будущее" - возможность попробовать себя в деле у ведущих компаний. Мы выделяем на эту инициативу миллиард рублей", - отметил он.

"Мы продолжим укреплять целостную систему творческих способностей и талантов наших детей. Такая система должна охватить всю территорию нашей страны, интегрировать возможности таких площадок, как "Сириус", "Кванториум", дополнительного образования и детского творчества во всех регионах России", - добавил президент.