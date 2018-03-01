Продолжительность жизни в Москве вплотную приблизилась к 80 годам

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Показатель продолжительности жизни в Москве в ближайшие годы увеличится с 77,8 до 80 лет. Этому будет способствовать развитие инфраструктуры столичного здравоохранения и новых технологий, а также повышение квалификации медперсонала, сообщил в четверг ТАСС глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

"Предварительные медико-демографические итоги 2017 года таковы, что мы вплотную приблизились к 80 годам и достигли 77,8 лет. Ресурсы московского здравоохранения вдохновляют, мы верим в то, что достигнем еще более высокого показателя за более короткий срок", - сказал он. По словам Хрипуна, за последние семь лет ожидаемая продолжительность жизни в Москве увеличилась более чем на три года.

"Это показатель, на который влияют многие факторы: и социальные, и экономические, и, безусловно, медицинские. Московское правительство делает все для того, чтобы столичное здравоохранение способствовало более продолжительной жизни москвичей. Мы развиваем инфраструктуру, оснащаем ее медицинской техникой, развиваем новые технологии, повышаем профессиональный уровень медицинского персонала", - добавил собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин в четверг в своем послании Федеральному собранию сообщил, что Россия должна к концу следующего десятилетия войти в число стран, где продолжительность жизни превышает 80 лет. Он отметил, что необходимо, чтобы "росла продолжительность именно здоровой, активной, полноценной жизни, когда человека не ограничивает, не сковывает болезнь". Людей старше трудоспособного возраста необходимо обеспечить качественным медицинским и социальным обслуживанием.