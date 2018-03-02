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Патриарх Кирилл приедет в Болгарию на 140-летие освобождения страны от Османской империи

Общество
2 марта, 0:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Ожидается, что визит предстоятеля РПЦ послужит укреплению двусторонних отношений между Русской и Болгарской церквами

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МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу начинает свой трехдневный визит в Болгарию. Он примет участие в торжествах в честь 140-летия окончания Русско-турецкой войны, которая освободила Болгарию от Османской империи.

"Патриарх Кирилл посетит Болгарию по приглашению патриарха Болгарского Неофита и Священного синода Болгарской церкви по случаю празднования 140-летия освобождения Болгарии от османского ига <...> Визит патриарха послужит укреплению двусторонних отношений между Русской и Болгарской церквами и засвидетельствует особую роль православия в многовековых братских отношениях наших народов", - рассказали в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси.

Предстоятель Русской православной церкви почтит память воинов, павших за освобождение Болгарии в Русско-турецкой войне 1877-78 годов, совершит молебен в храме-памятнике Рождества Христова на Шипке, встретится с представителями государственной власти Болгарии. Кроме того, патриархи Болгарский и Московский совершат совместную литургию в Александро-Невском кафедральном соборе Софии. Этот храм был построен в 1919 году в честь небесного покровителя российского императора Александра в знак благодарности русскому народу.

Чествование ключевых событий Русско-турецкой войны, которую болгары называют Освободительной, уже идет в различных городах страны при участии российских политических и общественных деятелей. К юбилейной дате также приурочены Дни духовной культуры России в Болгарии, которые проходят с 25 февраля по 5 марта под эгидой Министерства культуры России. Программа включает конференцию, мультимедийную выставку икон из собрания Государственного русского музея в Софии и гастроли Московского синодального хора в разных городах Болгарии.

В Болгарии возведено более 600 памятников героям Русско-турецкой войны и Второй мировой войны. За памятниками русским воинам в Болгарии ухаживают неправительственные организации российско-болгарской дружбы. В то же время регулярный характер в последние годы приобрели случаи вандализма: в 2017 году трижды покушались на памятник Советской Армии в Софии и один раз - на монумент советскому воину-освободителю ("Алеша") в Пловдиве.

Традиции христианства, появившегося в Болгарии в IX веке, до сих пор сильны в народе, несмотря на 500 лет нахождения в составе Османской империи. Большая часть населения Болгарии исповедует православие. Патриархи Московские Алексий I, Пимен, Алексей II неоднократно посещали Болгарию. Патриарх Кирилл совершал визит в страну в апреле 2012 года.

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