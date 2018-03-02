Путин выразил соболезнования Алиеву в связи с пожаром в Баку, унесшим жизни 25 человек

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями пожара в Республиканском наркоцентре в Баку, где погибли 25 человек. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий пожара в Республиканском наркологическом центре города Баку. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.

Пожар в наркоцентре в Баку произошел в пятницу утром. В момент пожара в здании находились более 200 человек, 55 из них - непосредственно в горящем корпусе, из которого были спасены 30 человек. В результате пожара погибли 25 человек. По предварительным данным, причиной возгорания стали неполадки в электросети здания.