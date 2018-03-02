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Кремль подготовит перечень поручений по итогам участия Путина в медиафоруме ОНФ

Общество
2 марта, 21:05 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 2, марта. /ТАСС

Во время мероприятия поднимались вопросы здравоохранения, работы СМИ, экологической ситуации в разных регионах, поддержки учреждений системы образования, программ подготовки кадров

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КАЛИНИНГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Идеи, которые прозвучали в пятницу во время участия президента РФ Владимира Путина в медиафоруме ОНФ, будут переработаны в перечень поручений главы государства. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Все, что он [президент РФ] сказал в ходе медиафорума ОНФ, то и [есть] поручения", - сказал Кириенко, отвечая на вопрос о возможной подготовке соответствующего перечня.

Во время форума его участники, в частности, поднимали вопросы работы СМИ, экологической ситуации в разных регионах, поддержки учреждений системы образования, программ подготовки кадров. Речь также шла о проблемах в системе здравоохранения.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Кириенко, Сергей Владиленович
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