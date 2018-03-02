Папа Римский посетит в июне Швейцарию в связи с 70-летием Всемирного совета церквей

ВАТИКАН, 2 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск совершит поездку в Швейцарию 21 июня, его визит будет приурочен к 70-летию Всемирного совета церквей (ВСЦ). Об этом объявила в пятницу служба печати Святого престола.

"Это будет экуменическое паломничество для свершения экуменической молитвы. Папа особенно заинтересован в этой поездке, которая продолжит дух его визита в Швецию [в октябре 2016 года] (приуроченного к 500-летию реформы Мартина Лютера - прим. ТАСС)", - сказал глава папской пресс-службы Грег Берк.

Ранее о визите понтифика сообщали в Федеральной канцелярии (правительстве) Швейцарии. Всемирный совет церквей - крупнейшая международная экуменическая организация, основанная в 1948 в Амстердаме, членами которой являются 348 христианских церквей из более чем 100 стран, представляющих около 400 млн христиан. Римско-католическая церковь не входит в ВСЦ. Вместе с тем с 1965 года она взаимодействует с членами этой организации по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Пока поездка в Швейцарию - единственный официально подтвержденный зарубежный визит Франциска. Однако в его окружении утверждают, что в конце августа планируется его визит в Ирландию. В конце сентября - начале октября Папа Римский может отправиться в прибалтийские республики.