Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Папа Римский посетит в июне Швейцарию в связи с 70-летием Всемирного совета церквей

Общество
2 марта, 21:31 UTC+3 ВАТИКАН ВАТИКАН 2, марта. /ТАСС

Глава папской пресс-службы Грег Берк назвал поездку понтифика "экуменическим паломничеством для свершения экуменической молитвы"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАТИКАН, 2 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск совершит поездку в Швейцарию 21 июня, его визит будет приурочен к 70-летию Всемирного совета церквей (ВСЦ). Об этом объявила в пятницу служба печати Святого престола.

"Это будет экуменическое паломничество для свершения экуменической молитвы. Папа особенно заинтересован в этой поездке, которая продолжит дух его визита в Швецию [в октябре 2016 года] (приуроченного к 500-летию реформы Мартина Лютера - прим. ТАСС)", - сказал глава папской пресс-службы Грег Берк.

Ранее о визите понтифика сообщали в Федеральной канцелярии (правительстве) Швейцарии. Всемирный совет церквей - крупнейшая международная экуменическая организация, основанная в 1948 в Амстердаме, членами которой являются 348 христианских церквей из более чем 100 стран, представляющих около 400 млн христиан. Римско-католическая церковь не входит в ВСЦ. Вместе с тем с 1965 года она взаимодействует с членами этой организации по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Пока поездка в Швейцарию - единственный официально подтвержденный зарубежный визит Франциска. Однако в его окружении утверждают, что в конце августа планируется его визит в Ирландию. В конце сентября - начале октября Папа Римский может отправиться в прибалтийские республики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Швейцария
Персоны
Франциск (Папа Римский)
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обсудил с Меркель и Макроном заявления Путина о разработке РФ нового оружия
2
"Нафтогаз" выразил готовность к переговорам с "Газпромом"
3
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
4
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
5
Как мир отреагировал на послание Путина Федеральному собранию
6
NBC: Трамп заявил о введении пошлин на сталь в приступе гнева, не выслушав советников
7
Путин признался, что если бы мог, хотел бы предотвратить распад СССР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама