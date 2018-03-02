Минтруд поможет НКО в долгосрочном уходе за пожилыми людьми

КОСТРОМА, 2 марта. Некоммерческая общественная организация (НКО) "Старость в радость" получит федеральную поддержку в реализации долговременного ухода за пожилыми людьми. Об этом сообщил в пятницу журналистам в ходе визита в Кострому министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Кострома являлась одним из инициаторов программы долговременного ухода за пожилыми людьми, которая вышла на федеральный уровень. Это будет финансироваться из федерального бюджета, пока в виде субсидии некоммерческой организации "Старость в радость", которая здесь [в Костромской области] как раз начинала реализовывать программу", - сказал он.

Костромская областная дума в 2017 году приняла закон о семейном сопровождении граждан пожилого возраста, разрешающий усыновление одиноких стариков. Уже 13 пожилых людей находятся под надзором приемных семей. Как сообщил Топилин, опыт Костромы будет тиражироваться.

"Мы исходим из того, что для пожилых людей должны быть созданы специальные программы, если вы помните, в послании Федеральному собранию президент [России Владимир Путин] сказал, что нужно разработать программу мер по увеличению продолжительности жизни. Поэтому мы в этом году попытаемся с помощью НКО выстроить работу", - отметил министр.

По словам губернатора Костромской области Сергея Ситникова, в обществе есть интерес к тому, чтобы заниматься пожилыми людьми, забирать их в свои семьи. "Появятся люди, которые захотят этим заниматься на профессиональной основе", - уверен он.

Благотворительный фонд "Старость в радость" был основан в 2011 году. Он курирует 150 домов-интернатов в 25 российских регионах, оплачивает медикаменты и средства по уходу для подшефных домов престарелых и больниц.