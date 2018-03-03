Патриарх Кирилл отметит 140-летие освобождения Болгарии на Шипке

СОФИЯ, 3 марта. /ТАСС/. Болгария отмечает национальный праздник - День восстановления болгарской государственности и 140-летие освобождения страны от османского ига в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Его кульминацией станут торжества на Шипке, в которых вместе с президентом Болгарии Руменом Радевым и спикером парламента Цветой Караянчевой примут участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Патриарх Болгарский Неофит.

3 марта 1878 года в городке Сан-Стефано в окрестностях Стамбула был подписан мирный договор, который зафиксировал победу русской армии и принес свободу Болгарии, которая до этого 500 лет находилась под османским владычеством.

Ранее в интервью ТАСС Радев отметил, что 3 марта - одна из наиболее почитаемых дат в истории республики. По его словам, освобождение страны еще больше укрепило связи между народами Болгарии и России.

В свою очередь патриарх Кирилл, отвечая на вопросы болгарских СМИ перед своим визитом, отметил, что "русская церковь, совершая молебны почти во всех храмах за страждущий болгарский народ, сформировала такое общественное мнение, которое повлияло на принятие политических решений в отношении участия России в военных действиях на Балканах". "Без поддержки снизу, без этой народной поддержки трудно сказать, было ли готово тогдашнее российской правительство к тому, чтобы пойти на такие большие жертвы. Ведь десятки тысяч погибли и десятки тысяч были покалечены. Но эта жертва была объяснена самым сильным и самым главным аргументом: мы отдаем жизнь за наших единоверных братьев", - добавил он.

Патриарх Неофит в беседе с корреспондентом ТАСС указал, что благодаря России его страна живет "в свободном отечестве и своей верой". "Слава Богу за эти прожитые годы, за то, что уже 140 лет мы свободно живем своей верой и в своем свободном отечестве. Самый большой дар от Бога - свобода, поэтому мы не забываем благодарить его за его милость, как и всех героев, которые отдали свою жизнь во имя ближнего", - сказал он.

История победы

Россия решила встать на защиту Болгарии и начать войну с турками после того, как те жестко подавили Апрельское восстание 1876 года, а Константинопольская конференция великих держав, которая предложила проект мирного решения Восточного вопроса (проходила в Стамбуле с 23 декабря 1876 года по 20 января 1877 года), завершилась безрезультатно.

Россия объявила войну Турции в апреле 1877 года. Воспользовавшись пассивностью неприятеля, русские войска форсировали Дунай, захватили Шипкинский перевал и после пятимесячной осады принудили к капитуляции армию Осман-паши в Плевне. Затем последовал разгром турецких войск, прикрывавших Константинополь (Стамбул). Потери русской армии в этой военной кампании, по разным данным, составили от 20 тыс. до 36 тыс. человек.

Сан-Стефанский договор подписали русский посол в Константинополе граф Николай Игнатьев, его коллега-дипломат Александр Нелидов и министр иностранных дел Турции Савфет-паша, а также посол в Германии Саадулла-бей. Этот документ максимально учитывал интересы Болгарии.

Страна становилась самым большим государством на Балканах, включающим Южную Фракию, всю Македонию на юго- западе и Добруджу на северо-востоке. На западе в ее границы входили восточные территории Сербии. Общая площадь государства составила более 170 тыс. квадратных километров.

Договор должны были одобрить Великобритания, Франция, Германия, Австро-Венгрия и Италия. Однако представители этих держав посчитали, что Болгария получила больше, чем заслужила, и урезали границы страны. В итоге Болгария, население которой на тот момент составляло 4,8 млн человек, получила статус независимого государства, а 3 марта стало Днем освобождения Болгарии от османского ига.