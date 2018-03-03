Власти Дагестана недополучили 400 млн рублей налогов от рынков и банкетных залов

МАХАЧКАЛА, 3 марта. /ТАСС/. Около 250 млн рублей от деятельности рынков и 200 млн рублей от банкетных залов недополучают власти Дагестана ежегодно. Об этом заявил в пятницу на совещании по вопросам соблюдения законодательства розничными рынками и банкетными залами первый вице-премьер Дагестана Рамазан Алиев, курирующий вопросы сбора налогов.

Половина рынков - в тени

"При легализации фактических сумм арендной платы (на рынках), что у нас занижается, дополнительные налоговые поступления могут быть не менее 100 млн рублей в год. Общая сумма недополучаемого, выпадающего дохода составляет где-то до 250 млн рублей только в этом сегменте. Если учитывать, какую сумму показывают, то где-то 50% находится в тени", - сказал Алиев.

По его словам, на сегодня в республике 48 действующих рынков. "По состоянию на 1 января 2018 года, рабочих мест на этих рынках 17,27 тыс., но занятых, по данным администрации рынков, всего 12,227 тыс. То есть около 5 тыс. рабочих мест свободны", - сообщил вице-премьер.

Он отметил, что регион в год получает 300 млн рублей от самих рынков и торгующих на них индивидуальных предпринимателей. "Но, по подсчетам УФНС по республике, при имеющихся на рынках 17,27 тыс. торговых местах на налоговом учете не состоят примерно 3,2 тыс. человек. Это - предприниматели и физлица. И, если посчитать те рабочие места, которые есть на рынках, и не поставленных на учет лиц, то недополученный доход составляет 103 млн. рублей в год", - сказал Алиев.

"Наведите порядок. Месяц, полтора месяца - максимум того, что мы можем вам дать. <…> Через полтора месяца мы должны навести вокруг этих рынков порядок", - обратился к бизнесменам первый зампредседателя правительства региона.

Порядок в банкетных залах

По его словам, порядок следует навести и в деятельности банкетных залов. "Здесь парадоксальная ситуация, когда банкетные залы, находящиеся в разных городах, показывают доходы и выплачивают налоги с разницей в десятки раз. <…> Поэтому я обращаюсь к тем, кто владеет банкетными залами: пожалуйста, наведите порядок", - сказал чиновник, отметив, что из более 200 банкетных залов налоги за работающих сотрудников платят только 136.

"Наши аналитики вместе с налоговиками посчитали: мы в бюджет не дополучаем 200 млн рублей", - сообщил Алиев.

"Поэтому еще раз призываю и первое, и второе направления. Большей частью, конечно, ответственность ложится на глав муниципалитетов. <…> Даем срок: месяц - полтора. Потом не обижайтесь. Есть время - наводите порядок. В первую очередь будем спрашивать с глав муниципальных образований", - добавил Алиев.